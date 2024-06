Reacție aprinsă pe internet după ce Louis Vuitton vinde cămăși inspirate din portul Mărginimii Sibiului / Se cere scoatere piesei din colecție până la obținerea acordului din partea comunităților

Peste 3.700 de reacții, 2.900 de distribuiri, 250 de comentarii și zeci de fotografii a produs o postare pe Facebook care arată asemănările dintre o cămașă din noua colecție a brandului Louis Vuitton cu o cămașă din zona Mărginimii Sibiului.

Postarea a fost făcută pe pagina de Facebook La Blouse Roumaine și în ea se cere brandului să scoată din colecția respectivul model de cămașă până când nu va primi acceputl comunităților din Mărginimea Sibiului.

”Dragi comunități din Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Țara Făgărașului, Argeș, Sudul și Centrul Transilvaniei și orice persoană, colecționar, artizan și simplu iubitor, iubitoare a cămășii și portului specific Marginimii Sibiului, păstrat inclusiv în zonele unde au migrat oamenii din această regiune, va rugăm să ne sprijiniți în noua campanie “Give Credit” (A da recunoaștere) ce are în centrul său utilizarea de către brandul Louis Vuitton a cămășii de Mărginime in noua colecție 2024, fără menționarea originii și acordul păstrătorilor de zestre culturală.

Ce avem de făcut:

– adăugați fotografii cu cămașa de Mărginime la această postare cu indicarea zonei și dacă aveți, o scurtă descriere în câteva rânduri

– cereți brandului Louis Vuitton să scoată piesele din colecție până la obținerea acordului din partea comunităților, cu creditarea originii

– dacă sunteți organizați în cadrul unor asociații, fundații, grupuri de inițiativă, companii etc, va rugăm să ne scrieți mesaje de susținere oficiale și să le trimiteți pe adresa contact@lablouseroumaine.io.

Respect și recunoaștere pentru familiile și comunitățile noastre!

Vă mulțumim!

Împreună reușim”, se precizează în postare.

Pe pagina producătorului se specifică faptul că ”această bluză aerisită îmbină o siluetă romantică cu detaliile grafice pentru un look proaspăt, boem. Confecționată din in ușor într-o croială amplă, mânecile balon și decolteul sunt accentuate cu inserții de dantelă contrastantă. Talia și manșetele sunt elastice pentru a sublinia volumul, în timp ce legăturile largi din piele adaugă dimensiune în partea din față”.