Răzvan Exarhu, gest obscen către un cetățean care l-a filmat după ce-și parcase mașina pe trotuar / Exarhu: Îmi cer scuze public pentru că am reacționat nervos verbal și promit că voi parca și de acum înainte regulamentar

Răzvan Exarhu a făcut un semn obscen cu mâna la adresa unui cetățean care l-a filmat în timp ce își parcase mașina pe trotuar. Realizatorul emisiunii Morning Glory de la Rock FM și-a cerut scuze, ulterior, pe pagina sa de Facebook și a motivat că a fost enervat de faptul că persoana care îl filma cu telefonul mobil i-a filmat și numărul de la mașină.

Înregistrarea video poate fi văzută aici:

În timp se îndrepta cu o cutie de carton spre un tomberon de reciclare, un cetățean i-a spus că este o parcare liberă în zonă. Exarhu l-a întrebat cu ce drept îl filmează, după care s-a urcat în mașină pentru a coborî și a-i spune: “Prietene dacă îmi filmezi numărul ce se întâmplă? Hai să ștergem acea frumoasă înregistrare”.

Când cetățeanul a refuzat, Exarhu a plecat și, după ce a coborât geamul din dreapta, a făcut un gest obscen cu mâna.

Ulterior, pe pagina sa de Facebook, Răzvan Exarhu a motivat că l-a enervat tonul cu care a fost abordat, dar și faptul că i-a fost filmat numărul de la mașină:

“Azi am parcat pe trotuar, lângă un tomberon de reciclare. Umblu de două zile cu acele cutii in portbagaj. Tonul cu care am fost abordat și faptul că autorul filmării mi-a filmat numărul de înmatriculare m-a enervat. Mă grăbeam, nu e o scuză, dar ni se poate întâmpla tuturor să greșim pe repede înainte. Și in general mă deranjează să fiu filmat pe stradă, doar pentru că sunt pe stradă, dar asta e. Îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul, am înțeles lecția și vă asigur că nu parchez pe trotuare, că nu e genul meu. Mai îngrijorător mi se pare că judecata trece înaintea faptelor, așa că pot doar să fiu și mai atent de acum înainte. Dar cred că ne putem aborda și fără agresivitate. Posibil să avem reacții mai bune cu toții.

Îmi cer scuze public pentru că am reacționat nervos verbal și promit că voi parca și de acum înainte regulamentar. Ca de obicei”.