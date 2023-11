Războiul din Ucraina: Primele imagini cu tancurile americane Abrams desfășurate de Kiev

Imaginile cu tancurile din Ucraina țin prima pagină a presei internaționale încă din 24 februarie 2022. Ele au arătat că peste 2.500 de tancuri rusești și aproape 700 de tancuri ucrainene au fost distruse, avariate, capturate sau abandonate pe teren, potrivit unei numărători realizate de site-ul Oryx. Două fotografii publicate în ultimele zile au atras însă atenția în mod special. Ele arată un nou venit, așteptat cu nerăbdare de Kiev, pe câmpiile Ucrainei. Este vorba despre tancul american M1A1 Abrams, revopsit într-o culoare mai închisă decât cea pe care o avea în deșertul irakian, scrie Le Figaro.

Prima imagine, dezvăluită de un cont ucrainean de Telegram, arată un Abrams din față, cu un echipaj de patru soldați. Pe jos, noroi și, mai ales, urme de zăpadă. În depărtare, pădurea de foioase și-a pierdut deja frunzele. Aceasta pare o imagine foarte recentă, dacă ne luăm după prognoza meteo ucraineană.

Abrams in the steppes of Ukraine.

It’s a good machine. pic.twitter.com/5BuC6ViIEQ

— Slava (@Heroiam_Slava) November 26, 2023