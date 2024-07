Război împotriva pornografiei: Pentru milioane de americani, accesarea site-urilor pentru adulți necesită un act de identitate guvernamental / Implicații globale pentru viitorul internetului

Vizitați astăzi site-ul Pornhub în timp ce vă aflați în statul Texas și s-ar putea să fiți dezamăgiți. În loc de conținutul obișnuit pe care l-ați putea găsi pe un site pornografic, veți primi un singur videoclip. Acesta prezintă o vedetă de filme pentru adulți complet îmbrăcată, pe nume Cherie DeVille – și ea discută despre politica publică, relatează BBC.

„După cum probabil știți, oficialii voștri aleși ne cer să vă verificăm vârsta înainte de a vă permite accesul la site-ul nostru”, spune DeVille în videoclip. În loc să le ceară utilizatorilor săi să prezinte un act de identitate cu fotografie la fiecare vizită, explică ea, Pornhub și rețeaua sa de site-uri surori au decis să blocheze pur și simplu toate persoanele din stat.

Texanii nu sunt singurii. În timp ce citiți aceste rânduri, o pană de curent pornografic este în curs de desfășurare în SUA. În 2023, Arkansas, Mississippi, Utah și Virginia au adoptat legi care impun verificarea vârstei, iar Pornhub le-a blocat pe toate pe măsură ce legile s-au impus.

Carolina de Nord și Montana au urmat la începutul anului 2024. Legislația din Idaho, Kansas, Kentucky și Nebraska a declanșat același tratament doar în ultimele câteva săptămâni. Și cu noile legi programate să intre în vigoare, închiderea ar putea cuprinde majoritatea sudului Americii până anul viitor pe vremea aceasta. Pornhub – al patrulea cel mai popular site internet de pe Pământ după unele măsurători – ar putea fi blocat în curând pentru unul din trei americani.

Scopul declarat al acestor legi este de a proteja copiii de accesul la conținutul pornografic, pe fondul îngrijorărilor că acesta poate provoca daune prin normalizarea comportamentului sexual agresiv sau violent și prin încurajarea unor așteptări nerealiste cu privire la sex.

Până în prezent, 19 state americane au adoptat legi care impun site-urilor pornografice să își verifice vârsta utilizatorilor începând cu 2022, iar legislatorii au propus proiecte de lege privind verificarea vârstei la nivel național.

Mișcarea de a solicita verificarea identității nu se limitează nici la site-urile pentru adulți. Alte reglementări propuse în SUA, Regatul Unit, UE, Australia și părți ale Asiei ar putea impune în curând verificarea vârstei pentru rețelele sociale și o serie de alte platforme.

Susținătorii acestei măsuri spun că nu este cu nimic diferită de verificarea cărții de identitate necesară pentru a cumpăra un pachet de țigări, eforturi de siguranță de bun simț care vor funcționa la fel de bine online ca și în magazine. „Este foarte simplu”, spune Terry Schilling, președintele American Principles Project, un think tank conservator și una dintre principalele organizații care militează pentru legi privind verificarea vârstei. „Nu credem că copiii ar trebui să aibă acces la cantitatea de pornografie pe care o pot accesa în prezent”.

Însă cei care se opun noilor reguli spun că acestea sunt prost concepute și ar putea chiar să împingă oamenii către părți mai întunecate ale internetului, punând copiii și adulții în pericol. Aceștia susțin, de asemenea, că repercusiunile noii legislații ar putea avea consecințe profunde asupra viitorului internetului și a libertății pe care acesta o oferă. „Să fim sinceri, între rețelele de socializare și pornografie, aceasta este probabil cea mai mare parte a activității online a tuturor”, spune Daniel Kahn Gillmor, tehnolog senior în cadrul American Civil Liberties Union (ACLU).

Deși puțini sunt cei care nu sunt de acord că prevenirea accesului copiilor la pornografie online este o idee bună, unii consideră că există modalități mai bune de a face acest lucru decât aplicarea generală a normelor de verificare a vârstei.

În paralel cu dezbaterea politică în creștere cu privire la cea mai bună modalitate de reglementare a lumii online și a platformelor tehnologice care o susțin, internetul pare să se afle într-un punct de cotitură.

În cazul unei acțiuni inițiate anul acesta de o coaliție care include compania mamă a Pornhub, Aylo, și ACLU, Curtea Supremă a SUA a fost de acord să revizuiască problema verificării vârstei. Nu se știe cum se va pronunța instanța.

Între timp, accesul la pornografie a devenit o problemă tot mai importantă în contextul alegerilor prezidențiale din SUA. JD Vance, ales de Donald Trump pentru funcția de vicepreședinte, a declarat în trecut că pornografia ar trebui interzisă, iar grupuri de reflecție conservatoare influente solicită interzicerea totală a pornografiei în cazul în care Trump va ajunge la Casa Albă.

Dacă măsura de verificare a vârstei rămâne neclară, este posibil să fiți obligați să vă legați identitatea guvernamentală de o mare parte din activitatea dvs. online, spune Gillmor. Unele grupuri pentru drepturile civile se tem că acest lucru ar putea deschide o nouă eră a supravegherii de către stat și companii, care ar transforma comportamentul nostru online.

„Acesta este canarul din mina de cărbune, nu este vorba doar despre pornografie”, spune Evan Greer, director al Fight for the Future, un grup de apărare a drepturilor digitale. Greer spune că legile de verificare a vârstei sunt o stratagemă subtil voalată de a impune cenzura pe internet. O serie de militanți avertizează că aceste măsuri ar putea fi folosite pentru a limita accesul nu doar la pornografie, ci și la artă, literatură și informații de bază despre educația sexuală și viața LGBTQ+.

„Nu ne opunem doar din cauza unei idei nobile despre libertatea de exprimare”, spune Greer. „Credem în mod fundamental că va face copiii mai puțin în siguranță, tăindu-le accesul la informații despre unele dintre cele mai importante subiecte din viața lor.”

Noile legi caută pur și simplu „o soluție rapidă pentru internet”, spune Greer. „Trebuie purtată o discuție importantă și validă cu privire la impactul pornografiei asupra societății noastre, iar platformele ar trebui să fie presate să facă mai mult pentru a proteja copiii”, spune el. „Dar odată ce este nevoie de o scanare a actului de identitate pentru a naviga pe internet, se creează imediat o barieră în calea libertății de exprimare și se limitează accesul oamenilor la informații.”

Reprezentanții grupurilor care pledează pentru verificarea vârstei, între timp, spun că compromisurile merită, iar aceste noi legi sunt cruciale pentru protejarea siguranței copiilor online, precum și simplu de implementat.

„Industria pornografică vă minte și este isterică”, spune Schilling. Obligarea site-urilor porno să verifice identitatea utilizatorilor „este de bun simț. Este ieftin, este accesibil și există de zeci de ani. Este un adevăr evident că copiii nu ar trebui să aibă acces la pornografie, dar chiar dacă nu ar fi așa, unele cercetări sugerează că expunerea timpurie la pornografie este foarte dăunătoare pentru copii”.

Peste o duzină de state americane au adoptat rezoluții care declară că pornografia este o „criză de sănătate publică”, subliniind pericolele în special pentru copii. Preocupările lor sunt ecoul celor exprimate de o serie de organizații internaționale, inclusiv Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (Unicef) și Comisarul pentru copii din Regatul Unit, care, într-un raport recent privind un sondaj efectuat pe 1 000 de tineri, au concluzionat că pornografia poate normaliza violența sexuală și atitudinile dăunătoare în rândul copiilor.

Cu toate acestea, dovezile științifice sunt departe de a fi clare. Există o serie de studii care sugerează că pornografia poate avea un efect negativ asupra atitudinilor și comportamentului sexual al tinerilor, însă amploarea și domeniul de aplicare al acestor efecte sunt neclare. O meta-analiză a constatat că multe studii pe această temă prezintă semne de părtinire sau o lipsă de rigurozitate științifică, ceea ce face dificilă formularea unor „concluzii cauzale valide cu privire la efectele pornografiei asupra adolescenților”. Și în ciuda presupunerilor larg răspândite, studiile au găsit puține dovezi care să susțină ideea că pornografia provoacă dependență la copii sau adulți.

Opozanții legilor de verificare a vârstei spun că grupurile care promovează aceste legi sunt dovada unui program conservator mai amplu. Kelsy Burke, profesor de sociologie la Universitatea din Nebraska și autor al cărții The Pornography Wars (Războiul pornografiei), crede că legile privind verificarea vârstei fac parte dintr-o bătălie morală mai amplă care are loc în întreaga lume.

„Protejarea copiilor pare a fi ceva asupra căruia putem fi cu toții de acord”, spune Burke. „Dar s-ar putea să nu fie vorba de copii sau chiar de pornografie. Mai degrabă, este o modalitate de a codifica convingeri morale specifice cu privire la sexualitate și gen care s-ar putea să nu se alinieze majorității americanilor.”

Organizațiile care militează pentru aceste legi au fost mult timp foarte active în ceea ce privește problemele LGBTQ+. Un obiectiv principal al American Principles Project, de exemplu, este să se opună normalizării identității transgender. National Center on Sexual Exploitation (NCOSE), un grup anti-pornografie condus de conservatori, cunoscut anterior sub numele de Morality in Media, care militează, de asemenea, pentru legi privind verificarea vârstei, are o lungă istorie de opoziție față de drepturile LGBTQ+. Recent, organizația și-a exprimat „regretul” și a încercat să se distanțeze de declarațiile din trecut, insistând că „sprijinirea și protejarea comunităților LGBTQ+” reprezintă acum o prioritate pentru NCOSE.

Atât American Principles Project, cât și NCOSE afirmă că sprijinul lor pentru legile de verificare a vârstei vizează protejarea copiilor de pornografie și nimic mai mult.

„NCOSE recunoaște că vulnerabilitatea nu cunoaște granițe și afectează persoanele de toate orientările sexuale și identitățile de gen. Credem cu tărie în importanța sprijinirii și protejării comunităților LGBTQ+”, spune Dani Pinter, consilier juridic principal la NCOSE. „Cred că unele grupuri care s-au opus acestor eforturi indică în mod nesincer acest lucru ca o diversiune.”

Protejarea copiilor sau împingerea lor în întuneric?

Când vine vorba de protejarea copiilor, liderii din industria pornografică spun că sunt de acord cu criticii lor cei mai duri.

„Pornhub este în favoarea conceptului de verificare a vârstei. Punct și de la capăt”, spune Alex Kekesi, vicepreședinte al mărcii și comunității la Aylo, compania mamă a Pornhub. „Nu vrem copii pe platformele noastre și salutăm o reglementare suplimentară pentru a face dificil, dacă nu imposibil, accesul copiilor la conținut nepotrivit vârstei”.

Problema, spune ea, este că actualele legi privind verificarea vârstei sunt ineficiente în protejarea copiilor. Experții în politici privind internetul consideră că este banal să ocolești o reglementare privind internetul care se aplică doar în anumite state prin intermediul rețelelor private virtuale (VPN), care îți permit să-ți deghizezi locația. În plus, copiii pot pur și simplu să caute pornografie pe site-uri care nu respectă regulile.

Directorii din industria pentru adulți nu sunt singurii care își exprimă această îngrijorare. Potrivit mai mult de o jumătate de duzină de experți în internet și în siguranța copiilor care au vorbit cu BBC, setul actual de legi privind verificarea vârstei ar putea avea efecte neintenționate asupra modului în care copiii folosesc internetul.

„Aceste mandate ar putea conduce involuntar copiii către medii online mai periculoase, atât pe web-ul clar, cât și pe cel întunecat”, afirmă Bob Cunningham, director executiv al Centrului Internațional pentru Copii Dispăruți și Exploatați (ICMEC), într-o declarație.

În timp ce unele site-uri pornografice obișnuite aleg să se conformeze noilor legi, fie prin verificarea vârstei, fie prin retragerea completă din state, milioane de alte site-uri nu se deranjează. Și, potrivit multor experți în siguranța copiilor, site-urile pornografice obișnuite fac o treabă mai bună în ceea ce privește controlul conținutului periculos și ilegal decât cele care sunt mai puțin susceptibile de a respecta noua legislație.

Argumentul industriei pentru adulți este că, dacă oamenii au de gând să se uite la pornografie, site-urile obișnuite sunt unele dintre cele mai sigure locuri pentru a o face.

Pornhub a fost criticat în trecut pentru problemele de siguranță de pe site-ul său, atât pentru copii, cât și pentru adulți. De exemplu, o anchetă New York Times din 2020 a descoperit pe site materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, reprezentări ale violului și alte conținuturi nocive și ilegale. Aylo spune că aceste povești au interpretat greșit problema, deoarece astfel de probleme erau la nivelul întregii industrii, nu doar în domeniul pornografic, ci și pe rețelele sociale și pe alte platforme mari.

Pornhub și site-urile sale surori au fost, de asemenea, achiziționate de noi proprietari, iar Aylo spune că de atunci și-a înăsprit practicile. Potrivit lui Kekesi, fiecare conținut încărcat pe Pornhub este acum revizuit manual de o ființă umană. În timp ce Pornhub consideră că utilizatorii obișnuiți merită un nivel mai ridicat de confidențialitate, compania solicită tuturor celor care încarcă sau apar în conținutul de pe platformă să își verifice vârsta, identitatea și consimțământul.

Ne aflăm în mijlocul unei reacții negative uriașe în Regatul Unit și în SUA în ceea ce privește sexul și sexualitatea și ar trebui să fim extrem de precauți în ceea ce privește supravegherea sexualității online -Ricci Levy

În mai 2024, Aylo a încheiat un parteneriat cu Internet Watch Foundation (IWF), un grup care lucrează pentru a preveni abuzul asupra copiilor online. „Aylo a dat dovadă de leadership în eforturile sale de a-și face platformele mai sigure”, spune Susie Hargreaves, director executiv al IWF. „Sperăm ca și alte site-uri de divertisment pentru adulți să le urmeze exemplul”.

Site-urile care aderă la legile privind verificarea vârstei spun că a existat deja o reducere vizibilă a numărului de utilizatori care rămân pe site-ul lor. xHamster, o platformă video pentru adulți de top care spune că verifică actele de identitate și respectă toate legile privind verificarea vârstei din SUA, spune că doar 6% dintre vizitatorii site-ului său încearcă să treacă prin verificarea vârstei. Doar jumătate dintre aceștia reușesc în cele din urmă. În timp ce unii utilizatori vor renunța fără îndoială la căutarea lor, experți precum Greer de la Fight for the Future spun că majoritatea caută în altă parte.

„Pentru a vorbi sincer, acest lucru duce la suprimarea celor mai responsabile site-uri din industrie în favoarea celor care adesea nu verifică uploaderii, nu moderează conținutul, nu integrează verificarea vârstei și își ascund jurisdicția”, spune un purtător de cuvânt al xHamster.

Totuși, unii avocați susțin că este prea devreme pentru a ști ce impact au legile.

„Sunt de acord că există modalități mai bune de a face acest lucru”, spune Pinter de la NCOSE. S-ar putea să existe un mic segment de copii care ajung pe site-uri mai periculoase, spune ea, „dar mulți copii mici dau accidental peste aceste lucruri, așa că cu cât au mai multe bariere în calea lor, cu atât mai bine”.

