Rareş Bogdan, despre ancheta jurnalistică în cazul primarului din Sinaia: Dacă eşti suficient de inteligent şi vorbeşti cu presa, poţi să întorci, poţi să faci jujitsu / I-am spus să iasă și să explice

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal, Rareş Bogdan, a afirmat în legătură cu ancheta jurnalistică privind averea primului din Sinaia, Vlad Oprea, că ”dacă eşti suficient de inteligent şi vorbeşti cu presa, poţi să întorci, poţi să faci jujitsu” şi că l-a sfătuit pe edil să iasă în faţa jurnaliştilor şi să explice lucrurile, transmite News.ro.

Rareş Bogdan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, moderată de jurnalistul Sebastian Zachmann, la Prima TV, dacă PNL va pierde procente la alegeri din cauza reportajului Recorder despre averea primarului din Sinaia, Vlad Oprea.

„Din cauza reportajului actual, lansat tot la început de campanie, niciun punct. (…) Jurnaliştii de acolo nu pot fi acuzaţi de nimic, sunt oameni oneşti şi cunosc pe unii dintre ei şi am citit anchetele lor. În schimb, partidul care a luat, respectivul şi am văzut că s-a delimitat Recorder şi îi felicit, partidul care a luat respectivul reportaj şi au băgat în el vreo 800 de mii de euro nu poate fi negat. Asta au făcut. L-au luat şi l-au împins. Nu cu acordul jurnaliştilor, ca să fie clar. Jurnaliştii nu au fost implicaţi în chestiunea asta. Ei l-au dus la 700 de mii de vizualizări, natural, organic. Restul de 600.000 au fost unii care au încercat să… Acum vă spun ceva. Dacă eşti suficient de inteligent şi dacă nu ţi-e frică să vorbeşti, dacă nu fugi de presă, ci vorbeşti cu presa, poţi să întorci, poţi să faci jujitsu”, a afirmat Rareş Bogdan.

El a precizat că l-a sfătuit pe Vlad Oprea să iasă în faţa presei şi să explice acele lucruri.

„Eu le-am spus să iasă, eu le-am spus să iasă, zic, explică. Eu vă spun ce am făcut. La fiecare întrebare (…) eu am răspuns. Am fost cu preşedintele Ciucă în şapte-opt judeţe şi acolo presa vine şi pune întrebări, normal că m-au întrebat, de la Iaşi la Focşani. Eu am făcut următorul lucru, am luat subiectul respectiv, ca şi subiectul Prahova, de care urmează sunt convins că nu scap să mă întrebaţi, am avut ocazia, că nu ştiu detalii cu case, castele, părăginite sau nu, case mari, case mici, nu le ştiu, că nu ştiu eu unde stă Vlad. În schimb ştiu altceva”, a afirmat Rareş Bogdan.

El a vorbit despre faptul că Sinaia s-a transformat în bine în mandatele lui Vlad Oprea.

„Ştiu că am putut vorbi ca un om care merge de la patru ani în Sinaia şi-şi petrece vacanţele acolo, şi iarna şi vara, despre cum a fost schimbată Sinaia cu 80 de milioane de euro banii europeni în 20 de ani, despre cum există cea mai modernă şcoală, inclusiv piscină are, din România, cu banii europeni exclusivi, la Sinaia, despre cum problema apei, dacă făceaţi un duş într-o vilă, într-o casă, într-un hotel, curgea aşa de zici că erai la picătura chinezească, nu mai există problema asta. Problema canalizării, a apei, problema drumurilor, problema iluminatului stradal. Şi vă spune un schior cu un copil campion la schi. Mult mai bine ca mine. Mă întrece. De doar 12 ani, campion la schi. Tata, singurul domeniu schiabil real pe care îl are România, să ne înţelegem, este Sinaia, Valea Dorului, Valea Soarelui. Degeaba mă înnebuneşti tu cu Poiana Braşov, că îţi spune un profesionist. El e profesionist. Ăsta este cel mai bun. Tot Vlad Oprea”, a transmis Rareş Bogdan.

El a răspuns negativ la întrebarea dacă are un castel prin Franţa şi a adăugat că şi-ar cumpăra pe numele său, nu prin intermediari dacă ar fi să o facă.

Întrebat dacă are un prieten apropiat cu care merge la saună, Rareş Bogdan a răspuns: „Eu la saună mă duc cu nevasta, că dacă mă duc cu altcineva, nu vreau să…Eu sunt mai atent la chestiunile şi mă duc cu nevasta la saună. Chiar dacă ţin prosop pe mine sau pantaloni scurţi sau boxeri, mă duc cu nevasta la saună. Nu mă duc fără nevastă”.

Rareş Bogdan a mai fost întrebat dacă vila de la Sinaia i se pare căbănuţă sau este chiar o vilă.

„N-am văzut. Am văzut doar ce au filmat băieţii de acolo. Nu ştiu, dar vă spun ceva. Dacă omul e a lui sau e a lui, a mamei şi a surorii şi justifică banii cu care au construit-o, din punctul meu de vedere, nu trebuie să stea toată lumea nici în 20 de metri, nici în 40 de metri. Unii pot să stea în 400, alţii în 20, alţii în 320, alţii în 25. Fiecare cum consideră şi cum a putut să îşi finanţeze asta. Problema mea este, ce-au făcut aceşti oameni”, a mai declarat prim-vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan a fost întrebat dacă PNL nu are de pierdut în urma candidaturii lui Iulian Dumitrescu la preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova.

„Unii au crezut că ne zdrobesc, au zis, domnule, gata, îi facem la pământ. Păi vă spun ceva, am luat subiectul, sigur că n-a fost simplu să vorbeşti de el, numai că au aflat toţi românii, inclusiv cei din Pravova care nu ştiau, au aflat acum cu toţi, că Lamborghini, l-au plimbat pe o maşinuţă galbenă în oraş, oamenii sunt inteligenţi. Vă spun ceva am putut să vorbesc despre trei miliarde de euro bani pe care i-a băgat Iulian Dumitrescu în infrastructura din Prahova. Nu ştiu dacă dumneavoastră ştiţi în Prahova mai există 8% din totalul comunelor care nu sunt conectate la reţeaua de gaz. Când a venit Iulian Dimitrescu, erau doar 34% conectate la reţeaua de gaz. Apă-Canal, când a venit Iulian, erau 42%, acum sunt 96% conectate la Apă-Canal. Când a venit Iulian Dumitrescu, eu care vin din Ardeal spre Bucureşti sau mă duc invers, sau mă duc la Poiană iarna, că mă cert tot timpul cu fiul meu unde mergem, acolo sau acolo, când suntem la Bucureşti, eu am o problemă mare cu centura de la Buşteni, Comarnic şi Azuga. Întâmplător, la Comarnic e gata jumate de centură, iar Azuga şi Buşteni au fost licitate şi urmează să se intre în teren”, a declarat liderul PNL.

El a dat şi alte exemple de investiţii făcute în Prahova.

„De asemenea, cel mai modern ambulatoriu nu e la Cluj, nu e la Timişoara, nu e la Iaşi, nu e la Constanţa, nu e la Bucureşti. Cel mai modern ambulatoriu cu bani europeni e făcut la Ploieşti. Universitatea Carol Davila, ei în afară de petrol şi gaze n-aveau nimic, universitate. Universitatea Carol Davila şi-a mutat în Palatul Culturii una dintre secţiile importante. Deci astea sunt doar o parte. Acum restul chestiunilor e rolul procurorilor, a justiţiei în care avem încredere că îşi face treaba. Dar dacă eşti un om deschis şi dacă nu ţi-e frică şi înţelegi că presa îşi face datoria, răspunzi şi foloseşti oportunitatea să… Eu n-aveam când să vorbesc de investiţiile din Prahova. N-aveam când să vorbesc de cele trei centuri ocolitoare. N-aveam când să vorbesc de cei 65 de primari care nu doar că n-au plecat când Iulian Dumitrescu în 1 februarie a avut problema cu procurorii, ci au mai venit încă şapte primari, ulterior acestei chestiuni, noi astăzi avem şi Comarnicul şi Câmpina şi Breaza, comunităţi mari. Plus din 11 oraşe, 9 oraşe la noi. Dar pentru asta trebuie să vorbeşti, să nu-ţi bagi capul în nisip, să nu fugi, să nu trânteşti uşa jurnaliştilor, să le răspunzi jurnaliştilor, să le dai răspunsurile şi să nu-i ataci. De ce să-i ataci pe jurnalişti?”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

Jurnaliştii de la Recorder au publicat, sub titlul ”Cartelul din Carpaţi”, o investigaţie care îl vizează pe primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, relatând despre proprietăţi deţinute de acesta prin interpuşi, inclusiv un castel în Franţa, despre vila pe care acesta şi-a construit-o în Sinaia, într-o zonă considerată rezervaţie arhitecturală, care beneficiază de drum privat avându-l drept unic utilizator pe Oprea, despre licitaţii trucate, despre implicarea unei firme deţinute în acte de mama edilului în diverse afaceri, despre oameni apropiaţi instalaţi în posturi cheie. Oprea, care a refuzat să discute cu jurnaliştii de la Recorder şi de la Centrul de Investigaţii Media (CIM) pe tot parcursul anchetei jurnalistice, a reacţionat după publicarea acesteia, declarând la Europa FM că nu are nicio afacere care să se fi declanşat datorită poziţiei sale şi că materialul este unul „plătit”, ”un material de campanie”.