Rafael Nadal, pregătit pentru un nou job la doar câteva luni după retragerea din tenis

Rafael Nadal a spus adio tenisului în toamna anului trecut, iar la doar câteva luni distanță a primit prima ofertă de job după retragerea din sportul de performanță. Campion în 14 rânduri la Paris (record), Rafa ar putea primi un rol special în cadrul turneului major de la Roland Garros, după cum a anunțat Amelie Mauresmo, directoarea competiției din complexul de la Porte d’Auteuil.

Nadal (38 de ani) a fost omagiat la Paris în urmă cu câteva zile, la festivitatea emoționantă de pe Chatrier participând și foștii mari rivali Roger Federer, Novak Djokovic și Andy Murray.

Legendarul fost jucător spaniol pare pregătit să accepte un rol în cadrul turneului de la Paris, competiție de Grand Slam unde a ridicat de 14 ori trofeul.

„Este dorința noastră comună – a turneului și a lui Rafa – să avem o formă de colaborare. Vom relua discuțiile pentru ca această poveste extraordinară pe care Nadal o are cu turneul în ultimii 20 de ani să continue într-un fel sau altul”, a declarat Amelie Mauresmo, citată de mirror.co.uk.

Nadal nu a confirmat până acum un nou rol în cadrul RG, dar este de așteptat ca în următoarea perioadă fostul lider ATP să devină ambasador oficial al Grand Slam-ului sau să preia o funcție de imagine în cadrul competiției pariziene.

De altfel, în ultimii 20 de ani numele lui Nadal a fost sinonim cu întrecerea de la Paris.

Există deja modelul Roger Federer, cel care a devenit imagine a turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Într-un interviu recent, Nadal a precizat că se bucură de viața de după retragere și că după foarte mult timp trăiește fără dureri majore.

„Mă bucur de retragere. Trăiesc cu foarte puțină durere și asta e un progres imens pentru mine. Abia m-am pensionat și sunt încă în procesul de adaptare”, a transmis Rafa Nadal.

