„Racheta”, fără scuze: Ronnie O’Sullivan admite jocul slab, deși e în avantaj contra lui Carter la CM de snooker

Ronnie O’Sullivan are parte de un avantaj fragil, scor 5-4, contra lui Ali Carter după prima sesiune a meciului contând pentru runda inaugurală a Campionatului Mondial de snooker. „Racheta” recunoaște problemele de formă după atâtea luni de absență: „Nu mă așteptam la mare lucru” spune multiplul campion de la Crucible.

Cel mai așteptat meci din turul întâi de la Crucible a adus multă emoție, un strop de nostalgie, dar și dramatism pe alocuri.

Ronnie îl conduce cu 5-4 pe Ali, cu toate că per total jocul său nu a strălucit.

Nu trebuie să fie însă o surpriză lipsa strălucirii din jocul lui O’Sullivan, acesta mărturisind că nu se aștepta la mare lucru înainte de startul duelului.

Cu toate că este în avantaj (unul fragil, însă), Ronnie a înfățișat o evoluție departe de standardele sale, principala problemă venind de la loviturile de la distanță (destule ratări).

O’Sullivan a refuzat însă să dea vina pe tacul nou cu care joacă la CM, el încercând să nu-și găsească scuze.

„Sunt doar eu. De patru ani mă confrunt cu asta, ca să fiu sincer, lovind bilele așa. Trebuie să încerc să rămân în acest moment și să-mi fac drumul prin el. Nu aș spune că am fost nervos, dar nu jucasem de ceva vreme.

Motivul pentru care m-am oprit a fost pentru că a fost atât de rău, chiar și la antrenament, și m-a afectat mental.

Nu mă așteptam la mare lucru astăzi, dar m-am gândit că, dacă îi iau câteva frame-uri lui Ali și sunt competitiv, voi fi mulțumit de asta”, a precizat O’Sullivan, citat de Eurosport.

Absența din circuitul competițional, combinată cu o instabilitate mentală, i-a afectat serios încrederea, motiv pentru care Ronnie a precizat că se concentrează mai degrabă pe a rămâne cu șanse în joc decât pe a face spectacol.

O’Sullivan vs Carter

De știut

The match will resume tomorrow afternoon with Ronnie O’Sullivan leading 5-4 https://t.co/HYhajablvW

Ronnie’s thoughts on today’s session.

Says he did better than he thought he would. pic.twitter.com/et3qWtEilL

— Ronnie O’Sullivan Tracker (@RonnieTracker) April 22, 2025