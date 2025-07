VIDEO Tadej Pogacar se impune pe Hautacam în prima incursiune în Prinei din Turul Franței și recâștigă tricoul galben / Emmanuel Macron, prezent la linia de sosire

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s-a impus, joi, în prima incursiune din Pirinei, la Hautacam (Auch-Hautacam, 180.6 km), în etapa a 12-a din Turul Franței, după 4h 21’19”, sub privirea președintelui francez Emmanuel Macron și a recâștigat tricoul galben.

Etapa a început cu un moment de reculegere pentru ciclistului italian Samuele Privitera, care a decedat la vârsta de 19 ani pe o coborâre din cadrul primei etape din Giro della Valle. După victorie, Pogacar a dedicat victoria pentru Samuele.

Campionul mondial a atacat cu 12 km înainte de linia de sosire și n-a mai fost prins, lăsându-l în spate, în special, pe celălalt favorit Jonas Vingegaard (Team Visma), care n-a reușit să mențină ritmul cu slovenul și care a încheiat la 2′ 10” diferență de acesta. Germanul Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a completat podiumul etapei (+2’23”).

