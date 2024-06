„Race for the Cure” modifică liniile de autobuz 100, 203 și 205 din București / Rutele alternative

Liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate în ziua de sâmbătă, 8 iunie 2024, în intervalul orar 09:30-10:30, pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv caritabil „Race for The Cure Romania 2024”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

În perioada restricțiilor, la dispoziția agenților de ordine publică și a celor ai Brigăzii Rutiere, liniile de autobuz menționate vor fi modificate astfel:

Linia 100 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă Sosiri” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii 2”, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii. Sensul opus nu va fi modificat.

Linia 203 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei. Sensul opus nu va fi modificat.

Linia 205 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii 2”, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Str. Halelor, „Piața Unirii 2”. Sensul opus nu va fi modificat.

De asemenea, în perioada desfășurării evenimentului sportiv menționat, autobuzele liniilor 100, 203, 205, 282, 331 și 335 vor circula pe Bd. Mareșal Constantin Prezan pe banda a doua, iar stația „Arcul de Triumf”, aferentă liniilor 282, 331 și 335, va fi suspendată.

„RACE FOR THE CURE ROMÂNIA” se va desfășura pe următorul traseu: alveola Șos. Pavel D. Kiseleff – dreapta Arcul de Triumf – banda I și trotuarul de pe Bd. Mareșal Constantin Prezan – dreapta Piața Charles de Gaulle, fără afectarea traficului în intersecție – breteaua adiacentă de pe Bd. Aviatorilor – traversare Str. Arh. Ion Mincu – trotuarul adiacent Bd. Aviatorilor – stânga împrejur pe trotuarul Piața Victoriei – Șos. Pavel D. Kiseleff – punct final alveolele de pe Șos. Pavel D. Kiseleff.

Totodată, pentru buna desfășurare a evenimentului, între orele 08:00 – 13:00, se va restricționa traficul rutier pe traseul competiției sportive, precum și pe arterele care acced către aceste tronsoane.

Rute alternative:

Șos. București-Ploiești – Bd. Aerogării – Str. Nicolae G. Caramfil – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei;

Bd. Ion Mihalache – Bd. Banul Manta – Șos. Nicolae Titulescu – Piața Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare.

Publicitate electorală