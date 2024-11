Quincy Jones, un titan al divertismentului american, a murit la vârsta de 91 de ani

Quincy Jones, un titan al divertismentului american care a lucrat cu vedete de la Frank Sinatra la Michael Jackson și Will Smith, a murit la vârsta de 91 de ani, relatează The Guardian.

Arnold Robinson, publicistul lui Jones, a declarat că acesta a murit duminică seară în casa sa din Bel Air, în Los Angeles, înconjurat de familia sa.

Jones a fost, fără îndoială, cea mai versatilă figură culturală pop a secolului al XX-lea, poate cel mai bine cunoscut pentru producerea albumelor Off the Wall, Thriller și Bad pentru Michael Jackson în anii 1980, care l-au făcut pe cântăreț cel mai mare star pop al tuturor timpurilor. Jones a produs, de asemenea, muzică pentru Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer și mulți alții.

A fost, de asemenea, un compozitor de succes a zeci de partituri de film și a avut numeroase hituri sub propriul nume. Jones a fost șef de orchestră în big band-uri de jazz, aranjor pentru vedete de jazz, inclusiv Count Basie, și multi-instrumentist, în special la trompetă și pian. Compania sa de producție TV și cinematografică, fondată în 1990, a avut un succes major cu serialul The Fresh Prince of Bel-Air și cu alte emisiuni, și a continuat să inoveze până la 80 de ani, lansând Qwest TV în 2017, un serviciu TV de muzică la cerere. Jones este a treia persoană, după Beyoncé și Jay-Z, cu cele mai multe nominalizări la premiile Grammy din toate timpurile – 80 față de 88 pentru fiecare dintre ei – și este al treilea câștigător cu cele mai multe premii, cu 28.

Jones s-a născut în Chicago în 1933. Tatăl său pe jumătate alb se născuse dintr-un proprietar de sclavi galez și una dintre sclavele sale, în timp ce familia mamei sale descindea tot din proprietari de sclavi.

Părinții săi au divorțat și el s-a mutat cu tatăl său în statul Washington, unde Jones a învățat să cânte la tobe și la o serie de instrumente de suflat în formația din liceu. A studiat muzica la Universitatea din Seattle, transferându-se în est pentru a continua la Boston, iar apoi s-a mutat la New York după ce a fost angajat de șeful formației de jazz Lionel Hampton, cu care făcuse turnee când era licean (formație pentru care Malcolm X a fost traficant de heroină când au cântat în Detroit).

Jones a făcut turnee în Europa cu Hampton și a petrecut mult timp acolo în anii 1950, inclusiv o perioadă în care și-a aprofundat studiile la Paris, unde a întâlnit personalități precum Pablo Picasso, James Baldwin și Josephine Baker. La vârsta de 23 de ani, a efectuat turnee în America de Sud și Orientul Mijlociu în calitate de director muzical și aranjor al lui Dizzy Gillespie. A adunat o echipă bună pentru propria sa big band, făcând un turneu în Europa pentru a testa Free and Easy, un musical de jazz, dar acest turneu dezastruos l-a adus pe Jones, după propria mărturisire, aproape de sinucidere și cu datorii de 100.000 de dolari.

Și-a asigurat un loc de muncă la Mercury Records și, încet-încet, și-a plătit datoriile cu o mulțime de activități ca producător și aranjor pentru artiști precum Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Peggy Lee, Sarah Vaughan și Sammy Davis Jr. De asemenea, a început să compună muzică pentru filme, printre care The Italian Job, In the Heat of the Night, The Getaway și The Color Purple (a produs ultimul dintre acestea, care a fost nominalizat la 11 premii Oscar, dintre care trei pentru Jones însuși). În 1968, a devenit primul afro-american nominalizat la Oscar pentru cel mai bun cântec original, pentru piesa The Eyes of Love din filmul Banning (alături de compozitorul Bob Russell); a avut șapte nominalizări în total. Pentru televiziune, a compus muzică pentru programe precum The Bill Cosby Show, Ironside și Roots.

Colaborarea sa cu Sinatra a început în 1958, când a fost angajat de Grace Kelly, prințesa consoartă de Monaco, pentru a dirija pentru Sinatra și formația sa, în cadrul unui eveniment caritabil. Jones și Sinatra au continuat să lucreze la proiecte până la ultimul album al lui Sinatra, LA Is My Lady, în 1984. Cariera muzicală solo a lui Jones a luat avânt la sfârșitul anilor 1950, înregistrând albume sub propriul nume, ca șef de orchestră pentru ansambluri de jazz care includeau personalități precum Charles Mingus, Art Pepper și Freddie Hubbard.

Jones a fost căsătorit de trei ori, prima dată cu prietena sa din liceu, Jeri Caldwell, timp de nouă ani, până în 1966, fiind tatăl fiicei sale Jolie. În 1967, s-a căsătorit cu Ulla Andersson și a avut un fiu și o fiică, divorțând în 1974 pentru a se căsători cu actrița Peggy Lipton, cunoscută mai ales pentru rolurile din The Mod Squad și Twin Peaks. Au avut două fiice, inclusiv actrița Rashida Jones, înainte de a divorța în 1989. El a mai avut doi copii: Rachel, cu o dansatoare, Carol Reynolds, și Kenya, fiica sa cu actrița Nastassja Kinski.

Nu s-a recăsătorit niciodată, dar a continuat să se întâlnească cu o serie de femei mai tinere, inclusiv designerul egiptean Heba Elawadi, în vârstă de 19 ani, când el avea 73 de ani.