Putin afirmă că războiul din Ucraina escaladează spre un conflict global, după ce Statele Unite și Marea Britanie au permis Ucrainei să lovească Rusia cu armele lor

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că războiul din Ucraina escaladează spre un conflict global, după ce Statele Unite și Marea Britanie au permis Ucrainei să lovească Rusia cu armele lor, și a avertizat Occidentul că Moscova ar putea riposta.

Rusia, a spus Putin, a răspuns la utilizarea rachetelor americane și britanice prin lansarea unui nou tip de rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acțiune asupra unei instalații militare ucrainene. Ar putea urma și altele, a avertizat Putin. El a spus că civilii vor fi avertizați înainte de noi lovituri cu astfel de arme, transmite Reuters.

După aprobarea din partea administrației președintelui Joe Biden, Ucraina a lovit Rusia cu șase ATACMS de fabricație americană pe 19 noiembrie și cu rachete britanice Storm Shadow și HIMARS de fabricație americană pe 21 noiembrie, a declarat Putin.

„Din acel moment, așa cum am subliniat în mod repetat, un conflict regional în Ucraina provocat anterior de Occident a dobândit elemente de caracter global”, a declarat Putin într-un discurs către națiune transmis de televiziunea de stat.

Statele Unite, a spus Putin, împing lumea spre un conflict global.

„Și în caz de escaladare a acțiunilor agresive, vom răspunde, de asemenea, în mod decisiv și în oglindă”, a spus el.

Putin a declarat că atacul ucrainean cu rachete ATACMS nu a reușit să producă pagube serioase. Dar atacul Storm Shadow asupra regiunii Kursk la 21 noiembrie a fost îndreptat împotriva unui punct de comandă și a dus la morți și răniți, a spus Putin.

„Utilizarea de către inamic a unor astfel de arme nu este în măsură să schimbe cursul acțiunilor militare în zona operațiunii militare speciale”, a declarat Putin.

„Ne considerăm îndreptățiți să folosim armele noastre împotriva instalațiilor militare ale acelor țări care permit ca armele lor să fie folosite împotriva instalațiilor noastre”, a spus Putin. „Dacă altcineva se îndoiește de acest lucru, atunci se înșeală – va exista întotdeauna un răspuns”.

Rusia controlează 18% din Ucraina, inclusiv toată Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina în 2014, 80% din Donbas – regiunile Donețk și Luhansk – și peste 70% din regiunile Zaporizhzhia și Kherson, precum și puțin sub 3% din regiunea Harkov și o fărâmă din regiunea Mykolaiv.

Ucraina și Occidentul spun că invazia din 2022 a fost o încercare în stil imperial de a acapara teritoriul ucrainean suveran și că se tem că Rusia ar putea încerca să atace un membru NATO într-o zi dacă Putin câștigă în Ucraina.

Putin a declarat că Moscova a testat o nouă rachetă balistică non-nucleară hipersonică cu rază medie de acțiune, cunoscută sub numele de „Oreshnik” (alunița), trăgând asupra unei întreprinderi de rachete și apărare din orașul ucrainean Dnipro, unde își are sediul compania de rachete și rachete spațiale Pivdenmash, cunoscută sub numele de Yuzhmash de ruși.

El a declarat că atacul asupra întreprinderii a fost un succes.

Rusia, a adăugat el, dezvoltă rachete cu rază scurtă și medie de acțiune ca răspuns la producția planificată și apoi desfășurarea de către Statele Unite a unor rachete cu rază medie și mai scurtă de acțiune în Europa și Orientul îndepărtat.

„Cred că Statele Unite au făcut o greșeală prin distrugerea unilaterală a tratatului privind eliminarea rachetelor cu rază intermediară și cu rază mai scurtă în 2019 sub un pretext exagerat”, a declarat Putin, referindu-se la Tratatul Forțelor Nucleare cu Rază Intermediară (INF).

Statele Unite s-au retras oficial din Tratatul istoric din 1987 (INF) cu Rusia în 2019, după ce au declarat că Moscova încalcă acordul, o acuzație negată de Kremlin.

Putin a impus un moratoriu unilateral asupra dezvoltării de rachete interzise anterior de Tratatul INF. El a spus că acțiunile viitoare ale Rusiei vor depinde de acțiunile Occidentului – și de amenințările la adresa Rusiei.

„Permiteți-mi să vă reamintesc că Rusia s-a angajat în mod voluntar, unilateral, să nu desfășoare rachete cu rază medie de acțiune și cu rază mai scurtă de acțiune până în momentul în care arme americane de acest tip vor apărea în orice regiune a lumii”.

