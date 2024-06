PSD a câștigat pentru prima dată primăria Baia Mare / Gabriel Zetea: E o premieră istorică

Liderul PSD Maramureş, deputatul Gabriel Zetea, care a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş la scrutinul din 9 iunie, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că locuitorii municipiului Baia Mare care au acordat votul candidatului social-democrat, Doru Dăncuş, au produs o „premieră istorică”, relatează Agerpres.

„Avem, în sfârşit, câştigată în judeţul Maramureş, Primăria municipiului Baia Mare. O premieră istorică ! De asemenea, municipiul Sighetu Marmaţiei şi cele mai multe dintre oraşele Maramureşului (…) Am reuşit să inversăm un trend. Este pentru prima dată când PSD câştigă pentru prima dată voturi şi mult mai multă susţinere şi încredere în zona urbană, în municipii şi oraşe. Este o mare satisfacţie pentru mine. Şi cea mai mare satisfacţie este în municipiul Baia Mare. Pentru că pe lângă victoria importantă şi istorică pe care am avut-o, a primarului municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş (primar interimar n.red.), este şi rezultatul pe care l-am obţinut şi eu, personal. Din 86 de secţii de votare, în municipiul Baia Mare, am câştigat în 84”, a declarat Gabriel Zetea.

De asemenea, primarul interimar Doru Dăncuş (fost membru PNŢCD, ales în 2020 consilier municipal din partea acestei formaţiuni n.red.), a afirmat că încrederea şi prietenia acordate de PSD au stat la baza victoriei sale în scrutinul pentru primărie.

„Prietenia a fost cea care a stat la baza acestei victorii. Dacă n-am fi fost prieteni, dacă n-aş fi avut prieteni în PSD, poate că nu aş fi candidat! Eu cred că acest lucru a contat mult în victoria pe care am obţinut-o. Orice altă afiliere politică a subsemnatului ar fi însemnat o înfrângere. Eu vreau să vă mulţumesc, dragi colegi, pentru încrederea care mi-aţi acordat-o şi să vă asigur că în continuare voi fi unul dintre stâlpii social-democraţiei în municipiul Baia Mare şi în judeţul Maramureş, chiar dacă sunt cel mai nou coleg al vostru în PSD”, a spus Doru Dăncuş.

Primarul ales în Baia Mare a mai subliniat că toate proiectele asumate pe durata campaniei electorale vor fi realizate.

Totodată, deputatul Gabriel Zetea, noul preşedinte al CJ, a menţionat că dezvoltarea judeţului Maramureş va fi mult mai dinamică în urma scorului electoral obţinut de PSD.

„Cei mai mulţi primari (mandate câştigate de PSD n.red.), ne conferă premizele unei dezvoltări corecte, absorbţie de fonduri europene, precum şi fonduri guvernamentale care să vină cu apetenţă mai mare în judeţul Maramureş. În ultimii patru ani de zile, judeţul Maramureş a rămas la coada investiţiilor în regiunea de Nord-Vest. Nu e un lucru de care să ne fie cinste ca şi politicieni din toate partidele politice. Dar cei care au condus judeţul Maramureş în ultimii patru ani de zile ne-au dus pe ultimul loc (investiţii publice n.red.). Suntem pe ultimul loc în regiunea de Nord-Vest, în ceea ce priveşte fondurile atrase. Datele statistice confirmă aceste lucruri, indiferent de declaraţiile care le fac cei care au condus judeţul (…) Am rămas în spatele unor judeţe ca Satu Mare şi Sălaj, care sunt la jumătate ca şi populaţie”, a afirmat Gabriel Zetea.

Acesta a mai punctat că drumul rapid Baia Mare-Satu Mare-Vama Petea ar putea fi cuprins în programul investiţional.

„Acum avem nevoie să recuperăm, avem nevoie să muncim corect, onest, cinstit, să muncim în fiecare zi pentru ca în judeţul Maramureş să vină banii necesari pentru dezvoltare. Avem nevoie de proiecte de infrastructură, avem, în sfârşit, speranţa că aliniind politic Maramureşul cu direcţia generală a României, să trecem de la epoca studiilor de fezabilitate, (…) să trecem în epoca şantierelor. Aşa cum am făcut în mandatul 2016-2020 (când a mai fost preşedinte al CJ n.red.), să vedem în sfârşit investiţii care dezvoltă Maramureşul, să vedem drumuri judeţene şi să reluăm cu adevărat, concret, povestea celui mai important proiect al Maramureşului; drumul rapid Baia Mare – Satu Mare, care leagă judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, principalul motor de dezvoltare a judeţului Maramureş, cu principalele pieţe din Europa şi reţeaua de autostrăzi a Europei de Vest”, a declarat liderul PSD Maramureş.

În urma scrutinului din 9 iunie, PSD a mai câştigat mandate de primar în municipiul Sighetu Marmaţiei, oraşele Vişeu de Sus, Seini, Borşa, Şomcuta Mare şi Ulmeni. La conferinţa de presă au fost prezenţi şi primarii aleşi ai acestor localităţi.