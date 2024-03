Protestele studenților greci continuă, ciocniri cu poliția la  Atena

Mai multe confruntări au avut loc vineri la Atena între forțele de ordine și studenții care manifestau împotriva unui proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament, care ar deschide calea pentru înființarea de universități private în țară, potrivit agenției Reuters.

Mii de studenți demonstrează pașnic de săptămâni întregi în Grecia împotriva acestei reforme propuse de guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis.

Dar mobilizarea a luat o turnură mai virulentă în fața inflexibilității executivului. Vineri, studenții au aruncat cu cocteiluri Molotov în polițiști.

„Un tânăr de astăzi nu poate să-și facă planuri de viitor. Ne aflăm într-o fundătură”, a deplâns Stratos Katselis, 25 de ani, care se teme că nu va putea găsi un loc de muncă cu diplomele obținute.

Kyriakos Mitsotakis apără proiectul de lege pe motiv că, în opinia sa, va pune capăt exodului a zeci de mii de studenți greci către campusurile din străinătate, o pierdere de venituri pentru economia națională.

Este de așteptat ca proiectul de lege să treacă, deoarece guvernul are o majoritate de 158 de deputați din cei 300 de membri ai parlamentului.

Syntagma

Students against riot police

Demonstration opposing law permitting universities privatization to be voted tonight at Parliament#Athens#antireport#capitalism #φοιτητες#Ιδιωτικά_Πανεπιστήμιαpic.twitter.com/Gu5n4A8hu8

— Christina Themelis (@tinathemelis) March 8, 2024