Criza politică din Abhazia a intrat luni în a patra zi și deocamdată nu s-a ajuns la nicio decizie finală. Cu o zi în urmă, președintele Aslan Bzhania a propus un compromis pentru a aborda faza acută a conflictului, în timp ce opoziția a replicat cu propria sa propunere, potrivit publicației JAM News.

Demonstranții au luat cu asalt clădirile guvernamentale vineri pentru a protesta împotriva unor măsuri din acordul privind investițiile rusești, care urma să fie ratificat de Guvern și care le-ar permite cetățenilor rușilor să cumpere proprietăți în această țară.

Munții Abhaziei și plajele de la Marea Neagră fac din această regiune o destinație populară pentru turiștii ruși, iar cererea de case de vacanță ar putea fi puternică.

Acordul stipulează că:

Opozanții acordului consideră că acesta va da o lovitură fatală întreprinderilor locale, care pur și simplu nu pot concura cu întreprinderile rusești în astfel de condiții. În plus, ei susțin că acordul amenință securitatea Abhaziei.

În prezent, opoziția și manifestanții așteaptă răspunsul lui Bzhania.

Protestele în masă au început la 15 noiembrie cu cereri de retragere a unui acord parlamentar privind investițiile rusești, pe care opoziția și o mare parte a societății îl consideră în detrimentul Abhaziei, numindu-l sarcastic „beneficii pentru oligarhi”. Protestatarii au ocupat administrația prezidențială și au cerut demisia președintelui Aslan Bzhania.

The Russian-installed regime government of this Georgian provinces intends to ratify a law which would enable Russian companies to easily acquire land and gradually push out local owners. This colonial project is rejected by the…

