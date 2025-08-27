G4Media.ro
Proteste la Constanța și Ploiești față de măsurile de austeritate

protest, Cartel Alfa, protestatari, sindicate, sindicalisti
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Proteste la Constanța și Ploiești față de măsurile de austeritate

Mai multe organizații sindicale au organizat, miercuri dimineață, proteste la Constanța și Ploiești față de măsurile de austeritate.

La protestul din fața sediului Prefecturii Constanța iau parte Sindicatul Sanitas Constanța, Federația sindicatelor libere din Învățământ, ANCMRR MApN Constanța, CNSLR Frăția și Alfa Cartel, scrie Ziua de Constanța.

Circa 150 de sindicalişti din mai multe domenii au protestat, miercuri, și în faţa Prefecturii Prahova împotriva măsurilor anunţate de Guvern,

Aceştia au afişat mesaje precum „Voi v-aţi îngheţat funcţiile, nouă ne-aţi îngheţat salariile”, „Guvernanţii repetenţi vor copiii competenţi”, „Nu vrem milă şi pomană, vrem dreptate-n astă ţară”, „Ridicaţi-vă cu toţi, că-i plină ţara de hoţi”, „Educaţia, Cenuşăreasa sistemului”, au scandat „Nu cedăm” şi au sunat din vuvuzele, transmite Agerpres.

„Suntem în faţa Prefecturii, în timp ce colegi de-ai mei sunt în a 19-a zi de protest în faţa Ministerului Educaţiei. (…) Legea 141 ne-a pus deja capac, nu mai putem merge mai departe. Ca oameni vechi în sistem ştim sigur că această lege va duce la deteriorarea învăţământului în continuare, nu la creşterea calităţii învăţământului. (…) Suntem în a 19-a zi de protest şi vom protesta în continuare – avem un calendar fix până pe 8 septembrie, când vom organiza un mare miting în Bucureşti (…), undeva între 25.000 – 30.000 de oameni sperăm. Nici după această dată nu vom abandona şi speranţa  (…) la noi nu va muri niciodată”, a declarat preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei”, Ionuţ Duţă.

