VIDEO Protestatarii din Georgia au fost dispersaţi cu forţa de poliţie în timp ce parlamentul dezbate legea privind „agenţii străini” / Autoritaristă și de inspirație rusească, spun manifestanții

Poliţia antirevoltă din Georgia a început marţi să evacueze manifestanţii din jurul Parlamentului, în timp ce legislatorii dezbăteau un proiect de lege privind „agenţii străini”, pe care opoziţia îl denunţă ca fiind autoritarist şi de inspiraţie rusă, relatează Reuters, transmite News.ro.

Proiectul de lege ar impune organizaţiilor care primesc mai mult de 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze ca fiind agenţi de influenţă străină.

Proiectul este probabil să treacă la vot într-un parlament controlat de partidul de guvernământ Visul Georgian şi de aliaţii săi.

Opozanţii spun că legislaţia va afecta încercarea Georgiei de a adera la Uniunea Europeană.Criticii au comparat proiectul de lege cu legislaţia rusă folosită de Kremlin pentru a reprima disidenţa – o acuzaţie puternică în ţara din Caucazul de Sud, unde Rusia este nepopulară pentru sprijinul acordat regiunilor separatiste Abhazia şi Osetia de Sud. Rusia a învins Georgia într-un scurt război, în 2008.

Police are clashing with protesters in Tbilisi right now

Protests against the law „on foreign agents” continued today.

Local Telegram channels report problems with internet access in many parts of the city. pic.twitter.com/SxKxtbBQlT

