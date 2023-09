Protest la Berlin faţă de spectacolul de operă al sopranei ruse Anna Netrebko

Opera de Stat din Berlin a fost vizată de un protest, vineri, după ce a refuzat să anuleze prima reprezentaţie de la începutul invaziei din Ucraina a cântăreţei de operă ruse Anna Netrebko, văzută ca o apropiată a lui Putin, relatează BBC, citat de news.ro.

Strigând „ruşine”, protestatarii au acuzat-o pe soprană că nu l-a condamnat pe Vladimir Putin pentru invadarea Ucrainei.

„No stage for Putin’s bit*h”: activists protested outside the #Berlin Opera House during a concert by Russian opera singer Anna #Netrebko. Ukrainian Ambassador to #Germany Oleksii Makeiev was also among the protesters.

An online petition against the singer’s performance in… pic.twitter.com/pPLje8tOld

— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2023