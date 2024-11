Proprietarul unei pensiuni din Păltiniș: ”Au fost turiști care au plecat înjurând. În vecii vecilor nu mai revin” / Stațiunea nu are curent electric iarna și apă potabilă vara / Autoritățile discută situația Păltinișului

Cel mai mare complex de schi din județul Sibiu, Păltiniș Arena, a început sezonul folosind generatoare de curent, iar proprietarii pensiunilor din vecinătate și-au văzut turiștii cum pleacă furioși, unii chiar înjurând și anunțând că nu vor mai călca în veci pe la Păltiniș, relatează Turnul Sfatului. Așa poate fi descrisă situația din ultima săptămână de la Păltiniș, stațiunea montană cu care Sibiul se mândrește în țară. Totul după ce vântul puternic de zilele trecute a doborât mai mulți copaci pe liniile de curent electric, zona greu accesibilă îngreunând reparațiile.

După ce a discutat cu mai mulți proprietari de unități de cazare, Cristian Marinescu a mers luni în audiență la prefectul Mircea Crețu solicitându-i să intervină și să medieze situația, așa cum a mai făcut-o în trecut.

”Aveam cazați la mine numeroase cadre medicale sosite la o întâlnire a Colegiului Medicilor. Au fost foarte supărați când am rămas fără curent, a trebuit să folosesc rapid un generator, am rezolvat pe moment situația, cât să le putem găti și să le asigurăm condiții decente, dar tot nu am avut internet. 6.000 de lei m-a costat cât am folosit generatorul, i-am plătit din buzunarul meu. Au fost turiști care au plecat înjurând, își pregătiseră concedii. În vecii vecilor nu mai revin la Păltiniș”, a declarat Marinescu.

Contactați de reporterul Turnul Sfatului, oficialii Instituției Prefectului au anunțat că o întâlnire oficială va avea loc săptămâna viitoare pe această temă, reunind mai multe părți. Un detaliu important este că astfel de ședințe au avut loc și în trecut, cea mai recentă în vară. Deși atunci s-au stabilit termene clare și sarcini pentru fiecare parte implicată, situația nu s-a schimbat semnificativ în bine.

”Menționăm că în cursul zilei de ieri, reprezentantul unui operator economic din stațiunea Păltiniș a venit în audiență la domnul prefect solicitând întreprinderea unor măsuri pentru prevenirea repetării unor pene de curent prelungite în sezonul de ski pe pârtia Arena Platoș din stațiunea Păltiniș.

În acest sens prefectul județului Sibiu a decis organizarea unei întruniri de lucru la sediul Instituției Prefectului Județul Sibiu cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniu”, informează oficialii Prefecturii.

Vara, stațiunea se confruntă cu lipsa apei, astfel că proprietarii de pensiuni sunt nevoiți să-și foreze propriile puțuri sau să aducă apă îmbuteliată.