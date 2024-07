Proprietarul unei ambarcațiuni de agrement din Corabia, condamnat cu suspendare pentru uciderea din culpă a unui turist/ Decizia nu este definitivă

Tribunalul Galați l-a condamnat în 5 iulie la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe Cristinel Costin Bîrțan (44 de ani), un bărbat din Corabia, județul Olt, pentru ucidere din culpă și conducerea unei nave sau exercitarea atribuţiilor de serviciu de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge sau se află sub influenţa unor substanţe psihoactive. Decizia nu este definitivă.

Incidentul care avea să se încheie tragic a avut loc pe 25 iulie 2021 în zona portului Corabia. O ambarcațiune de agrement s-a răsturnat la aproximativ 50 de metri de mal, iar unul dintre pasageri, un tânăr de 21 de ani, a fost dat dispărut.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Biroului Judeţean de Transporturi Olt, Poliţiei oraşului Corabia, echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Olt, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi poliţişti din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt.

„Din primele verificări, s-a constatat faptul că, în eveniment, a fost implicată o barcă de agrement ce s-ar fi răsturnat. În barcă se aflau nouă persoane, toate din oraşul Corabia. Opt din cele cele persoane au ieşit singure la mal, conştiente. Cea de-a noua persoană este un tânăr, de 21 de ani, care, în urma evenimentului, nu a fost găsit. Un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul orăşenesc Corabia”, au precizat reprezentanții IPJ Olt.

Conducătorul ambarcaţiunii a fost testat alcoolscopic imediat după incident, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Trupul neînsuflețit al tânărului de 21 de ani a fost găsit două zile mai târziu în dreptul localităţii Gîrcov, la kilometrul fluvial 617. Era agățat de geamandura care delimitează limitele şenalului navigabil.

Circumstanțele în care a avut loc tragedia

Cristinel Costin Bîrțan a declarat în instanță că a fost rugat de fiul său să transporte opt persoane, prietenii săi, de pe cheul din Corabia pe insula Băloi, unde intenționau să facă plajă. Proprietarul a recunoscut că băuse mai multe beri cu alcool înainte de cursă.

De altfel, buletinul de analiză toxicologică a stabilit că avea, de fapt, o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La aproximativ 50 metri de mal, din cauza numărului mare de pasageri, ambarcaţiunea a luat apă şi s-a răsturnat, iar toți cei aflați la bord au căzut în apele fluviului Dunărea.

Bîrțan și-a amintit că tânărul de 21 de ani s-a desprins de barcă, plecând înot către mal, însă după ce a înotat câţiva metri, curenții de apă l-au tras la fund și a fost înghițit de fluviu. Un alt pasager ar fi putut avea aceeași soartă după ce a fost lovit de un element al ambarcațiunii când s-a răsturnat.

Și-a pierdut cunoștința pentru 10-15 secunde, dar Bîrțan l-a ajutat în acele momente și apoi l-a tras lângă ambarcațiunea răsturnată, ca să se poată sprijini de ea. Ceilalți pasageri s-au prins și ei de barca răsturnată, ajungând ulterior în siguranţă la mal.

În urma anchetei au ieșit la iveală nereguli grave. Cristinel Costin Bîrțan nu deţinea certificat internaţional de conducător de ambaracţiune de agrement, nu avea dotată ambarcaţiunea cu veste de salvare și nu a respectat nici limita maximă de greutate admisă pentru ambarcaţiunea condusă (aproximativ 320 de kilograme).

Proprietarul ambarcațiunii a recunoscut toate acuzațiile și a mers pe procedura simplificată a procesului pentru a beneficia de o reducere cu o treime a pedepsei. Acesta a fost obligat să îi achite tatălui tânărului decedat daune materiale de 3.850 de lei și daune morale de 100.000 de euro.