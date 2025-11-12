Proiectul privind contractul de finanţare cu BEI pentru realizarea autostăzii A1 Sibiu-Piteşti urmează să fie aprobat în ședința Guvernului din 13 noiembrie
Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind contractul de finanţare – Autostrada A1 cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti, la 8 octombrie 2025, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Contractul este în valoare de 500 milioane euro şi este destinat sprijinirii proiectului de investiţii ‘Autostrada A1 Sibiu-Piteşti’.
„Se estimează că proiectul se va finaliza în 2028, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare. Conform prevederilor contractului, împrumutul poate fi tras în maxim 10 tranşe, valoarea minimă a unei tranşe fiind de 50 milioane euro. Împrumutul acoperă până la 50% din costul total al proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA şi cele privind exproprierile”, se arată în expunerea de motive a proiectului.
Printr-un alt proiect de lege, Guvernul va aproba ratificarea Acordului-cadru între Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR) pentru participarea României la programe gestionate de OCCAR, semnat la Bucureşti, la 8 octombrie 2025.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
23 de migranţi, găsiţi de polițiștii de frontieră în remorca unui TIR oprit şi verificat pe autostrada A1
Jandarmeria a deschis șase dosare penale în urma protestelor din Piaţa Victoriei şi de pe Autostrada A1
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.