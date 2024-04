Proiectul de interzicere a păcănelelor în localităţile sub 15.000 de locuitori va fi dezbătut marţi de plenul Camerei Deputaților / USR și AUR acuză PSD de ipocrizie pentru că nu limitează mai drastic jocurile de noroc

Camera Deputaţilor a aprobat propunerea preşedintelui interimar Alfred Simonis ca proiectul privind interzicerea jocurilor de noroc în localităţile sub 15.000 de locuitori să fie dezbătut în comisii şi votat marţi de plen, iar reprezentanţii USR şi AUR au solicitat dezbaterea tuturor celor 7 proiecte pe aceeaşi temă şi au acuzat că demersul este unul electoral, transmite Agerpres.

Proiectul aprobă OUG 87/2023 și adaugă un singur punct important: interdicția ca jocurile de tio slot-machine (cunoscute drept ”păcănele”) să fie amplasate în localități cu mai puțin de 15.000 de locuitori. De notat că firmele vor putea în continuare să amplaseze în orice localitate săli de pariuri sportive.

Alfred Simonis a cerut, în şedinţa de marţi, ca patru comisii de specialitate să lucreze în paralel cu plenul pentru a adopta „prima lege împotriva industriei păcănelelor”.

Proiectul de lege inițial poate fi citit aici

Amendamentele la proiect, discutate în ședințele de marți ale comisiilor de specialitate, pot fi citite aici

„Această industrie care face un rău, care nenoroceşte familiile, trebuie să sufere astăzi o înfrângere în Parlamentul României, este un prim pas din multe altele care trebuie să urmeze. Va trebui să reglementăm legea depusă de colegii de la PNL care operează cu privire la publicitatea în această industrie şi, după ce vom da această lovitură care presupune închiderea sălilor de păcănele în toate localităţile sub 15 mii de locuitori, adică în peste 90 la sută din localităţile din România, vedem cum reacţionează industria, apoi vom face legea prin care vom scoate complet în afara oraşelor aceste săi de joc”, a afirmat Simonis.

El a transmis reprezentanţilor opoziţiei că „orice altă dispută nu înseamnă decât tărăgănarea acestui proiect, fiind complici cu industria”.

Propunerea a fost aprobată cu 152 voturi pentru şi o abţinere.

După vot, liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a acuzat PSD de ipocrizie, menţionând că el a cerut de mai multe ori introducerea pe ordinea de zi proiectele anti-păcănele, dar solicitările au fost respinse de fiecare dată.

El a cerut ca, pe lângă acest proiect, să fie dezbătute şi celelalte acte normative pe aceeaşi temă depuse de opoziţie.

„Este admirabilă ipocrizia PSD care de un an de zile ţine blocate nişte proiecte la sertar. În fiecare săptămână cer proiectele anti-păcănele în Comitetul liderilor, iar PSD şi PNL au respins. Astăzi am auzit cel mai straniu lucru: preşedintele Camerei Deputaţilor spune că va trece un proiect, va aştepta să vadă cum reacţionează industria păcănelelor şi, după aceea, va vedea dacă merge mai departe. Asta înseamnă să te aibă la mână patronii păcănelelor şi să nu-ţi pese de români. De un an de zile trageţi de timp şi blocaţi nişte proiecte şi acum (…) e campanie şi în mişelia dumneavoastră încercaţi să păcăliţi nişte oameni. Dar haideţi să le facem toate proiectele, care presupun reglementări mai stricte şi în localităţile mari”, a spus Moşteanu.

Şi liderul deputaţilor AUR, Alin Coleşa, a vorbit de ipocrizie.

„Aţi creat o problemă timp de zeci de ani în societatea românească, în special în marele oraşe în care sunt o mulţime de oameni dependenţi de jocuri de noroc care îşi distrug vieţile, îşi vând ultimul avut şi tocmai acum, la începutul unei obişnuite şedinţe de plen, într-o marţi, după ce săptămâni de a rândul aţi tăiat o zi sau două din programul de lucru, după ce aţi refuzat zeci de propuneri ale opoziţiei AUR de a introduce pe ordinea de zi a comisiilor raportoare toate proiectele legislative prin care se scoteau jocurile de noroc din afara tuturor localităţilor şi, în special, din localităţile mari, prin care se reglementa în mod foarte strict reclama la acest jocuri de noroc, după ce aţi făcut jocul industriei veniţi şi într-o banală zi propuneţi ca patru comisii să facă şedinţe în paralel cu plenul pentru a vă discuta propria dumneavoastră lege. O ipocrizie mai mare nici că se poate şi mai mult. Arătaţi că sunteţi în mod clar controlaţi de industria de jocuri de noroc, spunând că veţi scoate jocurile doar din localităţile sub 15.000 de locuitori, iar după reacţia industriei veţi vedea dacă mergeţi mai departe sau nu”, a spus Coleşa.

Alfred Simonis a replicat că aceste propuneri ale opoziţiei nu pot fi supuse la vot, deoarece nu există consens al liderilor de grup pe această temă.

Camera Deputaţilor se va întruni din nou în şedinţă marţi pentru a adoptat proiectul privind interzicerea păcănelelor în localităţile sub 15.000 de locuitori, după ce raportul comisiilor de specialitate va fi finalizat.