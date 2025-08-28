Profesorul de la Colegiul „Sfântul Sava” trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală asupra unor elevi este suspendat în anul școlar 2025-2026, confirmă conducerea liceului / Dobrotă va lucra în Ministerul Educației

Profesorul Sorin Spineanu-Dobrotă, trimis în judecată în primă instanță pentru viol și agresiune sexuală asupra unor elevi, este suspendat în anul școlar 2025-2026 de la Colegiul Național „Sfântul Sava” (CNSS), confirmă conducerea liceului într-un răspuns pentru Edupedu.ro. Din această instituție de învățământ, la care a revenit ca titular la finalul lunii iunie 2025 potrivit informațiilor Edupedu.ro, Spineanu-Dobrotă este detașat la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) din subordinea Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Mai precis, profesorul este în continuare angajat la Colegiul Național „Sfântul Sava” (CNSS), dar suspendat, după cum confirmă conducerea liceului. El nu va preda în acest liceu până pe 1 septembrie 2026, când se încheie anul școlar 2025-2026, până atunci fiind consilier detașat la CNCE (fostul CNPEE), potrivit sursei citate.

Colegiul a mai transmis că „nu poate dispune nicio măsură de natura administrativă sau disciplinară (…), atâta timp cât acțiunea penală nu a fost soluționată”.

Edupedu.ro a scris anterior că, potrivit surselor noastre, după suspendările pe perioada controlului judiciar, la finalul lunii iunie profesorului i s-a aprobat la cerere revenirea la catedra pe care o are ca profesor titular de discipline socio-umane la CNSS.