Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente / „Act sexual neconsimțit petrecut în biroul cadrului didactic” / Preda disciplina „Etică și integritate academică”

Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost destituit din funcția didactică și de cercetare, după ce Comisia de Etică a universității a constatat o serie de comportamente nepotrivite între profesor și o studentă, cea mai gravă acuzație fiind cea de viol, anunță Ziarul de Iași.

Corneliu Gașpar preda, printre altele, chiar disciplina „Etică și integritate academică” și era cunoscut de studenți pentru implicarea sa în activitățile de evaluare și cercetare.

Deși a fost depusă o singură plângere oficială, în mediul online apăreau numeroase acuzații similare semnalate de studenți.

”Mi-a spus că am picioare foarte frumoase și că eu sunt frumoasă, dar am față de «femeie răutăcioasă care mănâncă bărbați și copii». A mai spus și că eu vrăjesc bărbații, dar pe dumnealui nu am reușit încă”, declara o altă tânără.

Decizia Comisiei de Etică, publicată pe site-ul USV Iași sub forma Hotărârii nr. 2/22.10.2025, a fost luată după analiza declarațiilor studentei care a depus plângerea, a celor ale martorilor, a proceselor-verbale ale ședințelor și a raportului final întocmit la sfârșitul lunii octombrie.

Conform raportului, faptele de agresiune sexuală s-ar fi petrecut în data de 9 iulie, în biroul profesorului, după finalizarea unui examen de restanță, notarea notei în carnetul de student fiind condiționată de intrarea în biroul acestuia.

„În urma cercetărilor efectuate, s-au constatat următoarele fapte: act sexual neconsimțit (viol) petrecut în perimetrul universitar, în biroul cadrului didactic (…) deși, fără dovezi concrete (medico-legale), rezultă indubitabil din declarația scrisă a petentei starea emoțională puternic afectată a acesteia din ziua de 09.07.2025, dar și din faptele petrecute ulterior, așa cum au fost descrise în raportul final al Comisiei de Etică Universitară”, se arată în hotărâre.

Comisia a subliniat că incidentul face parte dintr-un șir de comportamente cu tentă sexuală, precum atingeri, săruturi și tentative de agresiune sexuală, care ar fi avut loc ulterior, în datele de 25 septembrie și 3 octombrie. Unele acuzații au fost coroborate cu declarațiile martorilor și cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere din clădire.

„Comportament inadecvat, cu tentă sexuală nepermisă, invadarea spațiului personal al persoanei în cauză – atingeri, strângeri în brațe, săruturi, gesturi ale șef lucr. Corneliu Gașpar”, se mai arată în hotărâre.

Toate aceste fapte au fost catalogate ca „inadecvate, cu tentă nepotrivită”, contravenind normelor de etică universitară și afectând demnitatea studenților.