Procurorii din Istanbul cer desfiinţare principalului partid turc de opoziţie, CHP

Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), acuzând că formaţiunea ar fi fost finanțată prin fonduri ilicite, potrivit unui document consultat de Reuters.

Această notificare survine după ce marţi a fost publicat un amplu rechizitoriu împotriva municipalității din Istanbul – condusă de opoziție – și a fostului primar, Ekrem İmamoğlu, aflat în detenție, considerat de mulți drept principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdoğan.

CHP s-a confruntat cu o campanie juridică fără precedent în ultimul an, campanie despre care partidul susţine că este motivată politic, însă guvernul neagă aceste acuzaţii. (REUTERS – 11 noiembrie, potrivit Rador Radio România.

Sursa: REUTERS / Rador Radio România / Traducerea: Mădălina Brotăcel