Prinţul Harry şi The Sun sunt „foarte aproape” de un acord financiar, pentru stingerea unui proces

Prinţul Harry şi proprietarul tabloidului The Sun sunt „foarte aproape” de un acord financiar pentru a pune capăt procesului iniţiat de fiul mai mic al regelui Charles al III-lea, a afirmat marţi un avocat al grupului News Group Newspapers (NGN), transmite AFP, conform Agerpres.

„Avocaţii celor două părţi sunt angajaţi în negocieri foarte intense în aceste ultime zile şi realitatea este că suntem foarte aproape” de un acord, a declarat Anthony Hudson, avocat al grupului NGN deţinut de Rupert Murdoch.

Primul termen în acest proces a fost fixat pentru marţi. Demararea procedurii a fost amânată de mai multe ori la cererea avocaţilor ambelor părţi, spre exasperarea judecătorului, Timothy Fancourt.

Un acord financiar cu grupul NGN, proprietar al The Sun şi al acum defunctului News of the World, le-ar permite părţilor să evite un proces.

Publicaţiile din grup sunt acuzate de prinţul Harry că folosesc metode ilegale, inclusiv prin detectivi particulari, pentru a aduna informaţii destinate să alimenteze articole despre el în urmă cu mai bine de un deceniu.

Acesta este un nou episod din lupta juridică dusă de Prinţul Harry, 40 de ani, împotriva puternicei prese tabloide britanice. Ducele de Sussex, în prezent retras din familia regală, locuieşte în California împreună cu soţia sa Meghan şi cei doi copii ai lor. El i-a considerat mereu responsabili pe paparazzi pentru moartea mamei sale, prinţesa Diana, în 1997, la Paris.

În 2023 prinţul Harry a obţinut o importantă victorie în războiul său cu presa tabloidă după ce a obţinut condamnarea editorului Daily Mirror pentru articole scrise pe baza unor informaţii obţinute din piratarea mesageriei telefonice.

Pe lângă Harry, un fost lider laburist, Tom Watson, acum membru al Camerei Lorzilor, dă şi el în judecată Grupul NGN. Cei doi reclamanţi îi acuză şi pe managerii grupului că au ascuns acţiunile ilegale ale angajaţilor lor prin ştergerea mesajelor e-mail.

Grupul NGN a respins acuzaţiile ca fiind „false” şi „nefondate”. Grupul lui Rupert Murdoch şi-a cerut scuze pentru practicile ilegale de la tabloidul News of the World, care a fost închis brusc în 2011, dar a negat un comportament similar la The Sun şi a respins şi acuzaţiile că ar fi încercat să acopere scandalul.