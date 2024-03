Principalul eveniment de marcare a Zilei Maghiarilor de Pretutindeni de la Miercurea Ciuc a adunat peste 1000 de participanți

Peste o mie de persoane au participat vineri seara, la Miercurea-Ciuc, la evenimentul principal de marcare a Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, care a avut loc în faţa cetăţii Miko din municipiu, relatează Agerpres.

La fel ca în fiecare an, prima parte a manifestării s-a desfăşurat la statuia revoluţionarului paşoptist Gál Sándor şi a început cu intonarea imnului de stat al Ungariei, după care au urmat câteva momente artistice, precum şi depunerea unor coroane şi jerbe de flori.

Cei prezenţi au mers, apoi, la Liceul de Artă „Nagy István”, unde a fost dezvelită o placă memorială, cu portretul revoluţionarului Kossuth Lajos, care a fost donată de oraşul Cegled din Ungaria, înfrăţit cu Miercurea-Ciuc.

Şi aici au fost prezentate scurte momente artistice, iar senatorul UDMR Tanczos Barna le-a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia şi importanţa acestei zilei.

Ulterior, acesta a declarat, pentru AGERPRES, că sărbătoarea de 15 Martie vorbeşte despre puterea naţiunii maghiare de a trece peste obstacolele istoriei şi de a se jertfi pentru libertate.

„Această dragoste pentru libertate i-a adus pe front pe tinerii care au declanşat revoluţia (Revoluţia maghiară din 1848 – n.red.), dar aceeaşi dragoste de libertate a lăsat familii fără taţi, fără fii, a lăsat familii fără copii iubiţi, această jertfă supremă care nu a fost prea mare pentru naţiunea maghiară. An de an, tinerii care vin să sărbătorească cu noi trebuie să înţeleagă că a munci şi a te jertfi pentru un popor, pentru o naţiune, niciodată nu este prea scump. Viaţa noastră individuală, scopurile noastre individuale niciodată nu sunt la fel de valoroase ca scopul unei naţiuni de a-şi câştiga libertatea. Acesta este mesajul pe care îl transmitem an de an tinerilor care, alături de noi, vin la aceste sărbători. (…) Sărbătoarea noastră transmite încă o dată puterea naţiunii maghiare de a trece peste obstacolele istoriei, de a se ridica de fiecare dată după ce cade, de a transmite către următoarele generaţii aceeaşi dragoste pentru libertate şi de a rămâne o naţiune puternică, iubitoare de libertate, în mijlocul Europei”, a declarat senatorul Tanczos Barna.

După dezvelirea plăcii comemorative, participanţii au mers în marş, în frunte cu fanfara din oraş, către Piaţa Cetăţii, unde a avut loc evenimentul principal al zilei.

A fost prezentat un program artistic, iar primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila şi preşedintele Consiliului Judeţean, Borboly Csaba, s-au adresat celor prezenţi.

În discursul său, Borboly a spus că maghiarii fac eforturi pentru a-şi consolida identitatea şi, în acelaşi timp, de a fi acceptaţi de vecinii lor.

„Ne luptăm pentru ca toată lumea să înţeleagă: poporul secuiesc respectă toate celelalte comunităţi ca pe nişte egali, păstrându-şi în acelaşi timp identitatea şi tradiţiile, este stăpân pe propriul destin, îşi alege proprii conducători, iar aceşti conducători răspund doar în faţa poporului secuiesc”, a afirmat Borboly.

La rândul său, primarul Korodi Attila a declarat, pentru AGERPRES, că „15 Martie nu înseamnă altceva decât libertate, sentimentul de libertate, care înseamnă să poţi să trăieşti identitatea ta proprie şi să te împlineşti prin această identitate în viaţa de zi cu zi, în comunitate, în zi de sărbătoare, adică de fiecare dată”.

La manifestare a participat şi reprezentantul consulatului general al Ungariei la Miercurea-Ciuc, Beke Mihály András, care a transmis mesajul premierului Ungariei, Orban Viktor.

Evenimentul s-a încheiat, la fel ca în fiecare an, cu depuneri de coroane la statuile revoluţionarilor Petőfi Sándor şi Nicolae Bălcescu, iar clădirea Muzeului Secuiesc al Ciucului a fost iluminată în culorile drapelului Ungariei.

Şi în alte localităţi ale judeţului au avut loc manifestări comemorative de marcare a Revoluţiei maghiare din 1848.