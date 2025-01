Primii trei favoriți (Sinner, Zverev și Alcaraz), în competiție – Tabloul sferturilor masculine de la Australian Open

Alex de Minaur a completat tabloul sfeturilor de finală de la Australian Open 2025, australianul trecând luni de Alex Michelsen, scor 6-0, 7-6(5), 6-3. Printre cei opt jucători care se mai află în competiție la Melbourne se găsesc și primii trei favoriți: Jannik Sinner, Alexander Zverev și Carlos Alcaraz.

Luni s-au disputat ultimele patru meciuri din optimile tabloului de simplu masculin de la Australian Open.

Jannik Sinner vs Holger Rune 6-3, 3-6, 6-3, 6-2

Lorenzo Sonego vs Learner Tien 6-3, 6-2, 3-6, 6-1

Ben Shelton vs Gael Monfils 7-6(3), 6-7(3), 7-6(2) 1-0 abandon Monfils

Alex de Minaur vs Alex Michelsen 6-0, 7-6(5), 6-3

Sferturi Australian Open, tabloul masculin de simplu

Jannik Sinner (1) vs Alex de Minaur (8) / miercuri

Ben Shelton (21) vs Lorenzo Sonego / miercuri

Novak Djokovic (7) vs Carlos Alcaraz (3) / marți, nu înainte de ora 11:30

Tommy Paul (12) vs Alexander Zverev (2) / marți, de la ora 05:00

¡Los cuartos de final masculinos del Australian Open! 🇮🇹 Jannik Sinner

🇦🇺 Alex De Miñaur 🇺🇲 Ben Shelton

🇮🇹 Lorenzo Sonego 🇷🇸 Novak Djokovic

🇪🇸 Carlos Alcaraz 🇺🇲 Tommy Paul

🇩🇪 Alexander Zverev pic.twitter.com/oWiGikecaG — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 20, 2025

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz

Organizatorii Australian Open au anunțat programul zilei de marți, 21 ianuarie, iar capul de afiș este duelul dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic 🇷🇸 listo para ese DESAFÍO que huele a ‘final anticipada’ en el #AusOpen ante Alcaraz 🇪🇸 🗣️”Me recuerdan a mis enfrentamientos contra Nadal en términos de intensidad y energía en la pista”https://t.co/6COzl4bapz — CanalTenis.com 🎾 (@canal_tenis) January 20, 2025

Partida din sferturile competiției de Grand Slam va avea loc (așa cum era de așteptat) pe Rod Laver Arena, în sesiunea de seară. În România, turneul de la Melbourne poate fi urmărit în direct pe canalele Eurosport și pe aplicația Max.

Va fi ultimul duel al zilei de pe principala arenă de la Melbourne Park și nu va începe mai devreme de ora 11:30 (ora României).

Vor avea loc înainte pe Rod Laver Arena: Coco Gauff vs Paula Badosa, Tommy Paul vs Alexander Zverev și Aryna Sabalenka vs Anastasia Pavlyuchenkova.

De-a lungul timpului, Djokovic și Alcaraz s-au intersectat de șapte ori în circuitul mondial, scorul fiind 4-3 în favoarea sârbului.

La Grand Slam, ibericul l-a învins de două ori pe Nole: de fiecare dată în finala de la Wimbledon (2023, 2024).

Ultima partidă directă i-a revenit însă sârbului: în finala turneului olimpic de la Paris.

Big matchup tomorrow!! Djokovic has won three out of the last four meetings against Alcaraz.

Will Alcaraz get one back against Novak with his Agility or will Novak dominate with his experience? #NovakDjokovic #Alcaraz #CarlosAlcaraz #AustralianOpen #AusOpen #AO2025 #tennis pic.twitter.com/TjmD6Ae8BU — SportsInfo Tennis (@Sportsinfo859) January 20, 2025