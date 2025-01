Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu anunţă că intenţionează să înfiinţeze o companie pentru organizarea de evenimente: „Am organizat chiar şi o întâlnire de prezentare cu companiile”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunţat că intenţionează să înfiinţeze o companie pentru organizarea de evenimente, West Side Events, care se va autofinanţa integral în primul an, iar de anul viitor va aduce bani la buget, transmite Agerpres.

El a scris, luni, pe Facebook, că West Side Events va fi mică în privinţa personalului, cu maxim opt oameni, şi a punctat că restul primăriilor de sector sau Municipalitatea „au tocat fiecare milioane de euro pe evenimente”.

„Organizăm cele mai faine evenimente din Romania şi nu cheltuim bani publici, ci aducem bani la buget. O mână de oameni, cooptaţi din privat, fac minuni! Sunt creativi, dar şi mai important, deschid uşi şi le prezintă celor mai mari firme din ţară proiectele noastre”, a spus Ciprian Ciucu.

El a punctat că, în acest fel, Primăria Sectorului 6 a ajuns să atragă alături de aceasta mai multe companii care vin sponsori/parteneri.

„Am organizat chiar şi o întâlnire de prezentare cu companiile, tocmai pentru a le prezenta ceea ce facem pentru comunitatea noastră şi nu doar. Şi, da, ni s-au alăturat. Şi, da, ediţia a treia a West Side Hallo Fest nu doar că nu a generat costuri din bani publici, ci a adus bani, am acoperit cheltuielile şi ne-au şi rămas 60.000 de euro. Bani puşi deoparte pentru Flower Fest, ediţia cu numărul 4, pe care o pregătim deja. Iar pentru Cinema sub Stele am iniţiat discuţii cu Netflix. Dacă sunt interesaţi, măcar să vină cu filmele (…). Nu mai plătim licenţele, care nu sunt ieftine. Şi vine şi cu cele mai bune pelicule. Garantat! De aceea am luat decizia de a înfiinţa o mică companie a Sectorului 6, West Side Events, în care să consolidăm experienţa aceasta de succes!”, a adăugat primarul Sectorului 6.

Pe de altă parte, USR Sector 6 a atras atenţia, printr-un comunicat de presă, că intenţia primarului Ciprian Ciucu de a înfiinţa o companie municipală pentru organizarea de evenimente constituie o iniţiativă ce reprezintă „o risipă inutilă de fonduri publice” şi care „nu răspunde nevoilor reale ale sectorului”.

„USR Sector 6 se opune ferm acestui proiect, considerându-l o copie fidelă a modelului PSD, deja aplicat în alte sectoare şi la nivelul Capitalei, sub administrarea PSD, care promovează cheltuieli nejustificate şi priorităţi clientelare. Proiectul se află pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 6, joi, 30 ianuarie. Ce încearcă, de fapt, majoritatea PSD-PNL de la Sectorul 6? Încearcă să ocolească prevederile Ordonanţei austerităţii, deoarece nu mai devreme de luna iunie, în Consiliul Local a fost aprobată desfiinţarea unei instituţii publice care avea acelaşi obiectiv de activitate, ca urmare a prevederilor OUG 90/2023. Centrul Cultural European a fost o instituţie creată pentru a derula activităţi culturale, dar care, practic, cheltuia milioane de euro pe festivaluri şi spectacole!”, se afirmă în comunicatul USR Sector 6. AGERPRES / (AS – autor: Iulia Carciog, editor: Marius Frăţilă)