Primarul Sectorului 4 a prezentat un document al unui contractor al Termoenergetica, în care se avertizează că există un risc iminent de prăbuşire a unor porţiuni de carosabil în zona bulevardului Dimitrie Cantemir

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a prezentat, luni, un document emis de un contractor al Termoenergetica în care scrie că plăcile de beton din zona bulevardului Dimitrie Cantemir au un grad de uzură avansat şi unele dintre acestea se sprijină pe conductele care transportă agentul termic. În document se avertizează că există un pericol iminent de prăbuşire a unor porţiuni de carosabil în zonă, transmite News.ro.

Daniel Băluţă a arătat, luni, care este situaţia în care se află Planşeul Unirii, în zona bulevardului Dimitrie Cantemir.

”De şase luni de zile am cerut certificat de urbanism pentru a putea să intrăm şi să lucrăm şi la Pasajul Unirii şi această lucrare are finanţare deja şi această lucrare este considerată o urgenţă, ceea ce ne-a alertat este acest document, o să vi-l citesc imediat. Este un document emis de un contractor al Termoenergetica aflat în subordinea Primăriei municipului Bucureşti, cel care ar fi trebuit să schimbe conductele acela pentru că, din păcate, tot ceea ce se scurge din aceste conducte sparte se duce în galeria de metrou”, a declarat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă a explicat că acel contractor afirmă în document că au fost împrejmuite porţiuni din zona carosabilă pe bulevardul Dimitrie Cantemir, pe partea cu Ambasada Israelului, inclusiv la intersecţia străzii Radu Vodă cu bulevardul Dimitrie Cantemir.

”Această operaţiune de împrejmuire a zonei carosabile, cu devierea traficului, este absolut necesară, având în vedere starea galeriei în care se află conductele de termoficare de diametrul 800 care necesită a fi înlocuite. Plăcile, dalele de beton armat care acoperă galeria, canal termic aflat sub zona carosabilă a bulevardului Dimitrie Cantemir intens circulat, prezintă un grad de uzură avansat, iar unele dintre aceste plăci au fost găsite colapsate, la acest moment, acestea sprijinindu-se pe conductele care transportau agentul termic. Prin fracturarea acestor plăci care acoperă canalul termic, care azi se află sub zona carosabilă susmenţionată între căminele CC0 şi CC2, apreciem că există pericolul iminent de prăbuşire a unor porţiuni din carosabil sub greutate proprie. Având în vedere starea avansată de coroziune a conductelor, grosimea peretelui conductelor foarte mică, pe care se sprijină plăcile din beton armat fracturat, apreciem că există riscul aproape iminent ca acesta să cedeze brusc împreună cu infrastructura străzii Bulevardul Dimitrie Cantemir numărul 1-3 şi intersecţia Dimitrie Cantemir cu strada Radu Vodă”, a citat Daniel Băluţă din document.

El a precizat că adresa a fost transmisă în 10 aprilie, dar că la Primăria Sectorului 4 nu a ajuns acest document.

Daniel Băluţă a avertizat că zona Unirii a devenit ”o bombă cu ceas” şi se poate întâmpla o tragedie.

”Fata mea învaţă la o şcoală care se găseşte în imediata vecinătate, foloseşte metroul. Mă gândesc la ea, mă gândesc la colegii ei, mă gândesc la Ambasada Israelului. Există posibilitatea matematică ca maşina ambasadorului să cadă în galeria de metrou direct. Există posibilitatea ca pe partea cealaltă existând un spital să se întâmple fix acelaşi lucru. (…) De un an de zile mă străduiesc să pun în siguranţă această zonă a Unirii. Lucrurile se deteriorează pe zi ce trece, zona Unirii în întregime, după cum vedeţi a devenit o bombă cu ceas, am trăit să o vedem şi pe asta, să ne anunţe un contractor că riscă să se prăbuşească carosabilul, este ireal. Lumea pe care a creat-o Primăria Capitalei este una ireală, este un paradis distopic. Asta a reuşit să facă domnul Nicuşor Dan”, a declarat primarul Sectorului 4.

El a fost întrebat dacă mai sunt documente de depus la Primăria Capitalei pentru începerea lucrărilor la planşeul Unirii.

”Nu numai că am depus toate documentele la Primăria Capitalei, nu numai că nu am obţinut certificat de urbanism pentru planşeu, dar probabil că de-abia acum, după opt luni, vedeţi de ce trebuia dată autorizaţie de construire în regim de urgenţă. Şi nu să facem acest ping-pong cinic pe care domnul Nicuşor Dan îl face. Am obţinut autorizaţie de la Sectorul 3. Primul lucru pe care l-a făcut primarul general a fost acela de a o contesta şi de a o suspenda în instanţă. A fost mult mai preocupat să blocheze tot decât să facem ceva pentru ceea ce vedem aici”, a transmis Daniel Băluţă.

El consideră incalificabil comportamentul primarului general.

”Din punctul meu de vedere, este incalificabil acest tip de comportament şi sper ca bucureştenii să vadă cu cine au de-a face. Dincolo de orice, ar trebui să vorbim în calităţile oficiale pe care le avem, ar trebui să fim empatici, ar trebui să fim preocupaţi de faptul că oamenii ar putea să moară. Dacă noi atât putem să facem, să fim preocupaţi, ia avizul, nu ia avizul, atunci, sincer, nu ştiu ce căutăm în poziţiile astea. Care e rostul nostru? Da, avem toate documentele. Ar fi putut să ne dea de un an de zile autorizaţie de construire. Ar fi putut să ne dea de şase luni certificatul de urbanism. Apropo termenele legale sunt de 30 de zile”, a explicat primarul Sectorului 4.