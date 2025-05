Primarul din Satu Mare (UDMR): Am votat un candidat care niciodată nu a atacat şi nu a jignit comunitatea noastră

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, care este şi preşedinte al filialei municipale a UDMR, a votat, duminică, un candidat care niciodată nu a jignit comunitatea pe care o reprezintă, transmite Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sper că suntem la finalul unui ciclu electoral, să nu mai avem alegeri şi să ne putem apuca şi continua parcursul de dezvoltare a ţării. UDMR de-a lungul acestui ciclu electoral a fost singurul partid consecvent. Noi de la primarul tur din 2024 prin candidatul nostru Kelemen Hunor, am adus în discuţie probleme şi soluţii cu care se confruntă România, respectiv cum ar trebui rezolvate aceste probleme. Şi în turul I din 2025 am fost singura formaţiune care nu am jucat la două capete la aceste alegeri”, a declarat edilul.

El a afirmat că sunt probleme economice şi sociale grave care trebuie gestionate.

„În 19 mai, adică mâine, nu va fi sfârşitul lunii, oricine câştigă alegerile va avea o misiune dificilă să încerce măcar să muncească societatea divizată pentru că acum societatea este divizată. Ne confruntăm cu probleme economice şi sociale grave, dar nu este totuna cu cine mergem mai departe, drept pentru care eu personal am votat un candidat cu care putem continua parcusul şi direcţia românească, un candidat care niciodată nu a atacat şi nu a jignit comunitatea noastră. Este foarte important acest lucru pentru că doar atunci putem să mergem înainte dacă nu revenit în trecut şi eu personal nu îmi doresc să abordăm nici la Satu Mare dar nici în România probleme care au fost în discuţie la începutul anilor ’90”, a declarat primarul. AGERPRES / (AS – redactor: Gheorghe Pietrar, editor: Karina Olteanu)