Primarul Chișinăului, Ion Ceban, sancționat pentru nerespectarea Codului electoral în campania pentru…

Sursa foto: Facebook / Ion Ceban

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, sancționat pentru nerespectarea Codului electoral în campania pentru parlamentare din Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat pe lista de candidați a Blocului electoral „ALTERNATIVA”, sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, în parte ce vizează obligațiunea de a-și suspenda activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale, potrivit Rador Radio România.

Decizia a fost luată în contextul examinării unei contestații depuse de către Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” împotriva acțiunilor candidatului respectiv, care, fiind în campania electorală, a întreprins o deplasare în Italia, fără să-și fi suspendat activitatea în funcția pe care o deține.

CEC subliniază că legea electorală prevede că candidații în alegeri care, în virtutea funcției pe care o dețin, sunt obligați să respecte regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, precum și alte restricții și limitări prevăzute de normele juridice speciale, inclusiv în scopul prevenirii utilizării ilicite a resurselor administrative în perioada electorală, își suspendă activitatea în funcția respectivă din momentul începerii campaniei electorale.

În context, Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Inspectoratul General de Poliție în vederea examinării faptelor expuse prin prisma utilizării ilicite de resurse administrative, inclusiv consimțirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative, în perioadele electorale.

În aceeași ședință, Comisia a examinat și a respins două contestații depuse de către Blocul Electoral „ALTERNATIVA” și Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Subiectul acestora a ținut de redistribuirea unei postări pe pagina oficială din rețeaua de socializare Facebook a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda.

Sursa: RADIO CHIȘINĂU / Rador Radio România /.

