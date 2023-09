Primarul Băluță anunță proiectul unui aeroport în sudul Bucureștiului, parteneriat între Sectorul 4 și Consiliul Județean Giurgiu: „Luna următoare vom putea realiza studiile de prefezabilitate și fezabilitate”

Primarul Daniel Băluță a anunțat, miercuri seară, la Antena 3, proiectul unui aeroport în sudul Bucureștiului, care urmează să fie realizat într-un parteneriat între Sectorul 4 și Consiliul Județean Giurgiu.

„Asocierea va căpăta și forma documentelor. În următoarea lună vom putea realiza studiile de prefezabilitate și fezabilitate”, a declarat primarul Sectorului 4 al Capitalei.

„Trebuie să atragem investitori, să creem locuri de muncă bine plătite. Bucureștiul merită o dezvoltare, trebuie extins, cel puțin când vorbim de zona de sud”, a mai precizat Băluță.

Când a apărut prima dată proiectul unui aeroport în sudul Capitalei

Conform www.aviatiamagazin.com, Aeroportul Sud-Bucuresti a aparut pe hartie undeva prin anul 2008, atunci cand premierul de la momentul respectiv, Calin Constantin Anton Popescu Tariceanu, a emis o Hotarare de Guvern prin care se puneau bazele investitiei. Aeroportul urma sa fie construit in zona localitatii giurgiuvene Adunatii-Copaceni, situata la granita cu judetul Ilfov si destul de aproape de Capitala.

Prin 2012, Nelu Iordache anunta ca isi va face singur un aeroport in Adunatii Copaceni, investind 200 de milioane de euro intr-o constructie cu o singura pista de decolare-aterizare ce ar asigura un maxim de 10 miscari de avioane pe ora. Blue Air urma sa isi mute operatiunile in Giurgiu.

În 2018, guvernul condus de Viorica Dancila anunta mai multe proiecte de interes national, de la spitale regionale si amenajarea unor rauri pentru navigatie si pana la un… aeroport in sudul Bucurestiului. In noul proiect, aeroportul urma sa ocupe 600 de hectare, sa aiba doua terminale si un trafic maxim de 30 de milioane de pasageri anual. Nu s-au dat insa alte detalii si se parea ca si acest proiect a murit pana in septembrie 2019, cand ministrul Badalau a reluat aceasta tema.