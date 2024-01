Primăria Sibiu anunță că va crea 210 de locuri noi în creşe şi 60 de locuri în grădiniţe începând cu acest an

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a anunţat miercuri că se vor crea 210 locuri noi în creşe şi 60 de locuri în grădiniţe începând cu acest an, fiind asigurată finanţarea pentru construcţia a trei creşe şi a unei grădiniţe, informează un comunicat de presă, conform Agerpres.

„Avem finanţarea asigurată pentru construcţia a două creşe pe Calea Poplăcii şi respectiv pe str. Viitorului. De asemenea, am depus în cadrul Programului Regiunea Centru un proiect pentru construcţia unei creşe şi grădiniţe pe Calea Şurii Mici. Pe lângă acestea, am fost înştiinţaţi la finalul lui decembrie că am obţinut fondurile europene şi pentru construcţia unei creşe şi grădiniţe în Piaţa Cluj, lângă Şcoala nr. 12. Astfel, intrăm în linie dreaptă pentru crearea a 210 locuri noi în creşe şi 60 locuri în grădiniţe”, a declarat primarul Astrid Fodor.

Potrivit sursei citate, în Piaţa Cluj din Sibiu, lângă Şcoala numărul 12 se va construi o clădire nouă, în care vor funcţiona o creşă cu 30 de locuri şi o grădiniţă cu 60 de locuri. Această investiţie este estimată la 20,16 milioane de lei, din care 8,5 milioane sunt din fonduri europene nerambursabile, iar diferenţa urmează să fie suportată din bugetul local.