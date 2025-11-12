Primăria Oradea, după ce afaceristul Sile Pușcaș – susținător AUR și apropiatul lui Simion – a acuzat o conspirație PNL împotriva sa: „De ce continuă domnul să aducă gunoiul la Oradea, acum cine îl obligă, că de peste un an șeful CJ Maramureș este de la PSD”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vasile Pușcaș (zis Sile), unul dintre afaceriștii clujeni, cunoscut mai ales ca dezvoltator imobiliar și patron al centrului comercial ”Platinia”, dar și pentru că s-a alăturat formațiunii politice AUR, apărând des în compania extremistului George Simion, e vizat de procurorii bihoreni într-o anchetă în care două dintre firmele sale sunt acuzate de delapidare și înșelăciune. În urma perchezițiilor, zeci de imobile ale afaceristului au fost puse sub sechestru. Sile Pușcaș a ieșit într-o conferință de presă să acuze o întreagă conspirație împotriva sa, „instrumentată de însuși premierul Ilie Bolojan și de primarul Florin Birta, care i-au dat ordinul de execuție procurorului Cristian Ardelean”. Firmele lui Pușcaș sunt toate abonate la contracte cu statul, mai ales în regiunea Nord-Vest: în Maramureș, Bihor, Cluj – liderii instituțiilor administrative descriindu-l pe acesta ca fiind un procesoman de carieră, care se folosește de hățișul legislativ și de inginerii fiscale pentru a-și menține/asigura contracte, relatează ActualdeCluj.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În cazul anchetei de la Bihor, în care Sile Pușcaș se declară „victimă”, firmele sale – Drusal SA și Drusal City SA – sunt anchetate pentru delapidare și înșelăciune, prejudiciul estimat de circa 16 milioane de lei fiind în dauna firmei EcoBihor (înființată de Primăria Oradea în parteneriat public-privat cu KEVIEP Kft Ungaria, pentru a gestiona centrul de tratare și depozitare a deșeurilor din județul Bihor). Pușcaș a spus în conferința de presă că procurorii bihoreni nu ar avea de ce să intervină în litigiile pe care firmele sale le are cu EcoBihor și că aceștia au acționat abuziv. „Suntem acuzați în mod mincinos…că Drusal City a încercat să nu își mai onoreze plățile față de creditorul EcoBihor, că Drusal are datorie de 16 milioane de lei și nu vrea să plătească…Și vine parchetul și poliția să joace rol de executor judecătoresc între două societăți comerciale, într-un moment în care cele două societăți se află în litigii!? (…) Parchetul dă comunicat denigrator la adresa noastră, ca instanța să înțeleagă care ar trebui să fie soluția procesului? Acesta e un abuz de proporții”, a spus afaceristul în conferință de presă. El consideră că sechestrele aplicate de procurori „sunt aberante, pentru a dramatiza situația”.

Drusal SA are contract cu administrația juețului Maramureș pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere. Pentru că depozitul ecologic în acest județ nu a fost pus în funcțiune, deșeurile sunt transportate și depozitate la centrul din Oradea (jud.Bihor), aflat în administrarea EcoBihor. Pușcaș susține că liderii administrației Bihor, respectiv liberalii Ilie Bolojan (care la momentul respectiv era președinte de CJ) și primarul Oradiei Florin Birta, s-ar fi înțeles cu fostul președinte al CJ Maramureș, liberalul Ionel Bogdan, „să pună presiune” ca deșeurile să fie transportate la firma EcoBihor. „Noi transportam unde era mai ieftin, dar presiunea era mare să transportăm la EcoBihor (…) Cerința lui Bolojan a fost executată de Ionel Bogdan mai mult decât abuziv, pentru că s-a dispus și o Hotărâre prin Comitetul pentru Situații de Urgență ca toate deșeurile să fie transportate la EcoBihor, hotărâre care s-a tot prelungit”, a relatat Pușcaș, fără să spună unde altundeva ar fi transportat gunoiul din Maramureș.

Afaceristul afirmă că la început n-a considerat că e o mare problemă, pentru că tariful era rezonabil, respectiv, în 2017 taxa era de 3,5 euro/tonă, apoi din 2023 a fost majorată până la 30 de euro, ca o taxă specială instituită în urma declarării „stării de alertă”, prin Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență, care s-a tot prelungit. Pușcaș susține că președintele CJ Maramureș Ionel Bogdan i-ar fi spus că: „ce vă interesează că au mărit taxa, doar județul plătește”. „Ne-au zis că ei achită, dar știți cum cu e încasările…” a relatat afaceristul, cu mențiunea că atunci a luat decizia să deschidă proces pentru anularea taxei și să ceară „prejudicii”, nu doar pentru Drusal ci și pentru alte primării care plăteau taxa respectivă, primării care de fapt nu au dorit să se constituie parte din proces, o recunoaște chiar Pușcaș, că „nicio Primărie nu vrut să intre parte în acest proces”.

Nu e clar de când Drusal n-a mai achitat serviciile de depozitare la EcoBihor, cert e că în final a câștigat procesul. La momentul încheierii procesului, Drusal avea servicii neplătite către EcoBihor de peste 9 milioane de lei, în timp ce în instanță obținuse prejudiciu de 10,8 mil de lei. În consecință, Drusal avea pretenția să mai recupereze de la Primăria Oradea aproximativ 800.000 de lei. „Primăria Oradea ne-a anunțat că până în Aprilie, 2025 ne va plăti cei 800.000, iar în loc de asta ne instrumentează un dosar și ne acuză că noi suntem cei care nu vrem să plătim 16 milioane de lei”, a spus Sile Pușcaș.

Primarul din Oradea, Florin Birta, a spus că acuzațiile omului de afaceri Vasile Pușcaș sunt complet inadecvate. „În primă instanță Drusal a pierdut procesul. Noi nu mai puteam primi gunoi de peste tot, ni s-a apus să nu mai primim de la alte județe, atingeam un prag, ca atare s-a impus această taxă specială. După ce au pierdut în primă instanță s-au adresat Curții de Apel din Cluj unde au câștigat. Noi ne-am asumat așadar că trebuie să plătim peste 700.000 de lei, într-o perioadă de 6 luni, și chiar ne pregăteam să plătim, când ne-au notificat să le facem plățile pe altă firmă, DrusalCity, nu pe DrusalSA, firma care are contractul cu EcoBihor. Or, eu nu am cum să fac plăți din buget pe o altă firmă decât cea indicată de instanță”, spune primarul Florin Birta, subliniind că s-a și adresat imediat instanței unde a primit câștig de cauză. „Ne-am adresat instanței, am primit câștig de cauză, apoi am făcut plângere penală, indicând faptul că acea creanță a fost mutată pe o altă firmă”, a explicat Birta. Conform anchetei procurorilor, în perioada 2024-2025, a fost efectuată o permutare a creanței de 4,5 milioane de lei, de pe firma Drusal SA – care asigura serviciul de salubritate și care avea contractul cu firma EcoBihor – pe firma DrusalCity, Primăria Oradea riscând să fie adusă într-o situație de procedură de executarea silită.

Referitor la acuzațiile de complot aduse liberalilor, primarul Birta a reamintit că de mai bine de un an șefia CJ Maramureș este asigurată de social-democratul Gabriel Zetea, dar deșeurile sunt transportate tot la Oradea. „De ce mai continuă domnul Pușcaș să aducă gunoiul la Oradea, acum cine îl obligă să facă lucrul acesta, că președintele CJ Maramureș nu mai este de la PNL?”, a spus Birta.

Șeful CJ Maramureș, Gabriel Zetea, a admis că în continuare firma Drusal transportă deșeurile menajere tot la Oradea, „pentru că nu este altă soluție”. „Din păcate, lucrările la depozitul nostru de deșeuri, care se realizează la Fărcașa, s-au prelungit mai mult decât trebuia, dar în câteva zile suntem pregătiți să deschidem. Până e pus în funcționare depozitul, deșeurile din Maramureș sunt transportate la Oradea”, a afirmat Zetea. El spune că nu știe „cât de legal” s-a procedat prin emiterea unei Hotărâri a Comitetului pentru Situații de Urgență, de declarare a stării de alertă în baza căreia s-a impus acel tarif special pentru depozitul de la Oradea, dar admite că omul de afaceri Vasile Pușcaș e „maestru” în procese. „Îl cunoaștem, știm, 11 procese avem cu el”, a spus Zetea. Acesta a explicat că în prezent Pușcaș e interesat și să preia în gestiune depozitul care s-a construit la Fărcașa, contract de administrare scos la licitați dar blocat din pricina contestațiilor.

În afară de procesele cu instituții din Bihor și Maramureș, și primarul Clujului Emil Boc l-a acuzat recent pe Vasile Pușcaș că bombardează primăria cu procese – 16 procese – în mare toate cu efecte în zona urbanistică-imobiliară.

Reamintim că în ancheta de la Bihor, administratorul și directorul economic al Drusal au fost duși la audieri, fiind efectuate și percheziții la sediile firmelor. Pentru recuperarea prejudiciului, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile aparținând lui Pușcaș, administratorului și directorului economic, precum și celor două firme Drusal SA și Drusal City SA. E vorba de cote-părți din 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri și cote-părți dintr-un imobil de tip shopping center, valoarea totală a bunurilor indisponibilizate fiind estimată la aproximativ 16 milioane de lei. Potrivit informațiilor ebihoreanul.ro, măsura sechestrului ar fi vizat inclusiv o parte din Platinia Shopping Center, din Cluj.