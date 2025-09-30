Primăria Galaţi anunţă că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării / Valoarea investiţiei este de 200 de milioane de lei

Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Printre lucrările care vor fi făcute se numără realizarea unor puncte de belvedere, a unor piste de biciclete, amplasarea unei fântâni arteziene, un skate park, o zonă deltaică şi un loc de joacă pentru copii, transmite News.ro.

”A fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, proiectare şi execuţie. În urma licitaţiei publice, contractul în valoare de 200 de milioane de lei a fost atribuit cu clauză rezolutorie Asocierii Tancrad SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL – Old Road Construct SRL, lider de asociere fiind Tancrad SRL”, au transmis, marţi, reprezentanţii Primăriai Galaţi.

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a declarat că aceasta este un proiect pe care gălăţenii îl aşteaptă de zeci de ani şi care va schimba imaginea oraşului.

”Este un moment istoric pentru Galaţi: am semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării, cea mai lungă faleză de pe cursul fluviului. Este un proiect pe care gălăţenii îl aşteaptă de zeci de ani şi care va schimba radical imaginea oraşului nostru. Ne propunem să oferim Falezei strălucirea pe care o merită, transformând-o într-un spaţiu modern, accesibil şi prietenos atât pentru gălăţeni, cât şi pentru vizitatori. Va fi un loc de promenadă, de relaxare şi de evenimente, dar şi o carte de vizită pentru Galaţi”, a afirmat primarul municipiului Galaţi.

Proiectul vizează realizarea următoarelor categorii principale de lucrări: intervenţii pentru punerea în valoare a monumentelor de for public; realizarea unui circuit de vizitare; amenajarea peisagistică a întregului areal; pistă de alergare; piste pentru biciclete; lucrări de reabilitare a trotuarului adiacent bulevardului Marea Unire şi realizarea unor puncte de belvedere; reconfigurarea gradenelor existente şi realizarea unui foişor pentru evenimente culturale; amplasarea unei fântâni arteziene cu jeturi verticale instalate în pardoseală în zona monumentului „Tatăl şi Fiul”.

De asemenea, vor mai fi realizate alei pietonale; zonă pentru animale de companie, dotată cu echipamente specifice; loc de joacă pentru copii; skate parc; consolidare scări Elice; scări şi rampe pe taluz şi pasarelă metalică; reabilitarea arhitecturală a clădirilor staţiei pentru pomparea apei; sistem de irigaţii pentru spaţiul verde; dotarea cu mobilier urban: bănci, cişmele, coşuri de gunoi etc.

În plus, se vor realiza lucrări privind reţele de canalizare, curenţi slabi, alimentare cu energie electrică (pentru iluminat public, iluminat arhitectural, iluminat grupuri sanitare, foişoare, puncte de alimentaţie publică).

De asemenea, va fi amenajată peisagistic o zonă deltaică, cu un traseu printre plante specifice şi locuri de relaxare, având în vedere că municipiul Galaţi este poartă de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Termenul de realizare va fi de 3 luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţie.

Proiectul „Revitalizarea turismului în Galaţi, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural şi natural de pe Faleza Dunării” va fi depus în perioada imediat următoare pentru finanţare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune atractivă.

Totodată, pentru amenajarea malului (pereului), Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi are proiectul cu fonduri europene „Reducerea colmatării şi eroziunii la danele operative ale Portului Comercial Galaţi”.