Prima reacție a Mitropoliei Moldovei la pelerinajele efectuate de mai mulți preoți în Rusia, care ar fi finanțate de fugarul Ilan Șor. Ce spune Ioan Moşneguţu despre cardurile „MIR”

Ioan Moşneguţu, vicar al Mitropoliei Chișinăului şi al Întregii Moldove, confirmă pentru Ziarul de Gardă că mai mulți preoți din R. Moldova efectuează pelerinaje în Federația Rusă, însă spune că acestea nu sunt organizate de către Mitropolia Moldovei. Întrebat cum comentează informațiile publicate de deschide.md potrivit cărora pelerinajele ar fi finanțate de oligarhul Ilan Șor, sancționat internațional pentru acțiuni de destabilizare a Moldovei, acesta a răspuns că „eu nu cred că corespunde adevărului această informație”, potrivit Rador Radio România.

Reprezentantul Mitropoliei Chișinăului şi al Întregii Moldove a declarat că pelerinajele au început deja și că „preoții care s-au întors de la Moscova au negat primirea unui ajutor financiar din partea persoanelor care i-au găzduit”. Acesta a negat că ar cunoaște numărul exact al preoților care pleacă în Rusia.

„Aceste plecări trebuie să cunoașteți că nu sunt organizate de către Mitropolia Moldovei. Preoții pleacă în Federația Rusă cu scop de pelerinaj, vizitează unele mănăstiri din Moscova (…). Eu nu plec la Moscova și nu organizez eu aceste pelerinaje. Nu știu cine le organizează. Aceste vizite nu le organizează Mitropolia. (…). Au plecat din mai multe raioane și cunoaștem că vor mai pleca. Eu nu cunosc exact din ce raioane pleacă (…). Eu nu cred că corespunde adevărului această informație. Preoții care s-au întors de la Moscova au negat primirea unui ajutor financiar din partea persoanelor care le-au găzduit. Atunci când ești coordonator sau organizator al vreunui eveniment cunoști detalii. Eu nu cunosc când au plecat și când s-au întors (…)”, a menționat Ioan Moşneguţu.

Întrebat dacă este adevărat că fiecare preot paroh care pleacă în Rusia primește câte un card „MIR”, emis de banca Promsviazbank, care are legături cu oligarhul Ilan Șor, vicarul Mitropoliei Chișinăului şi al Întregii Moldove a spus că a aflat din presă despre aceasta, calificând informația drept „eronată”.

„(…) Cunosc doar din presă. Am citit și eu că iată vor primi un card. Alte detalii nu cunosc. Am citit undeva că și eu sunt inclus în lista celor care pleacă și vreau să vă mărturisesc că eu nu am plecat și nu voi pleca. Atunci putem constata că această informație este eronată (…)”, a spus el.

Marți, 20 august, 51 de persoane vor zbura spre Moscova, cu escală prin Istanbul. Este vorba despre 24 de preoți din Florești și Soroca, care vor fi însoțiți de soții sau copiii lor. Pentru a nu bate la ochi, aceștia vor fi împărțiți în trei grupuri mai mici, care vor zbura la ore diferite. Preoții sunt primiți regește, serviți cu mâncăruri și băuturi scumpe și „luați în seamă” de reprezentanți de rang înalt ai Patriarhiei ruse, iar la întoarcere primesc carduri eliberate de Promsviazbank, pe care li se promite că vor primi salarii și ajutoare pentru biserică, notează deschide.md.

Conform sursei citate, condamnatul fugar Ilan Șor și șefii săi de la Kremlin intenționează să-i folosească pe preoți în scopuri electorale, pentru a încerca să o învingă pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale și să deturneze referendumul privind integrarea europeană. În perioada lunilor august-septembrie 2024 sunt programate mai multe deplasări ale preoților Mitropoliei Moldovei în Rusia, finanțate de oligarhul fugar Ilan Șor cu susținerea Patriarhiei de la Moscova, la care ar urma să participe, în total, peste 120 de fețe bisericești. Plecările sunt organizate de fiecare protopop, care folosește grupurile interne de pe Viber, unde le propune doritorilor să călătorească în Rusia. La finalul vizitei, fiecare preot paroh primește câte un card „MIR”, emis de banca Promsviazbank, aceeași instituție financiară implicată în schema prin care Ilan Șor a încercat să cumpere voturile pensionarilor din Găgăuzia și Orhei în schimbul unui „ajutor” lunar de 2000 de lei.

În calitate de organizatori ai pelerinajelor ar fi fost identificați protopopul din Hîncești, Serghei Slănină, protopopul orașului Ungheni, Bartolomeu Turtureanu, sau secretarul arhiepiscopului Petru Mustață, Vadim Corotinschi. Aceștia fac parte din Episcopia de Ungheni și Nisporeni și ar fi organizat deplasările preoților din eparhiile lor. De asemenea, protopopul de Comrat, Petru Cheleș, a organizat plecările din UTA Găgăuzia, iar Mihail Mungiu, secretar-vicar al Episcopiei de Cahul și Comrat, i-ar fi îndemnat pe preoții din Cahul, Comrat, Cimişlia și Cantemir să plece în pelerinaj, mai scrie sursa citată.



Sursa: ZIARUL DE GARDĂ / Rador Radio România