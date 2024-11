Prima finalistă de la Billie Jean King Cup 2024

Italia a învins Polonia cu 2-1 şi s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala Cupei Billie Jean King, competiţia feminină de tenis pe echipe creată în 1963 şi cunoscută anterior sub numele de Fed Cup, a cărei fază finală se desfăşoară la Malaga (Spania).

Lucia Bronzetti (locul 78 WTA) a adus primul punct italiencelor în duelul de luni seară, după ce s-a impus cu 6-4, 7-6 (7/3) în partida cu Magda Linette (75 WTA). Poloneza a reuşit să revină după două break-uri ale adversarei sale şi a condus apoi cu 5-4, înainte de a se înclina la tie-break.

Iga Swiatek, numărul doi mondial, a restabilit egalitatea printr-o victorie în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-4, în faţa italiencei Jasmine Paolini, a patra jucătoare a lumii. Aceasta este a patra victorie obţinută de poloneză în patru confruntări cu Paolini.

În meciul decisiv de dublu, Sarra Errani şi Jasmine Paolini, campioanele olimpice en titre, au dispus cu 7-5, 7-5 de perechea compusă din Iga Swiatek şi Katarzyna Kawa, după ce italiencele au reuşit să devină de la 1-5 la ghemuri în setul secund.

Italia, cvadruplă câştigătoare a competiţiei (ultima oară în 2013), învinsă de Canada în finala ediţie trecute a BJK Cup, va avea ca adversară în ultimul act câştigătoarea întâlnirii dintre Marea Britanie şi Slovacia, programată marţi, transmite Agerpres.

