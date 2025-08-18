PressOne: Expertul antidrog Cătălin Țone, fost polițist pensionat la 48 de ani, și-a dat la 36 de zile distanță două doctorate identice în proporție de 40%

Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei și invitat permanent în studiourile TV ca expert în combaterea traficului și consumului de droguri, deține două titluri de doctor obținute la distanță de doar 36 de zile: unul de la Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, celălalt la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. Peste 40% din conținutul celor două teze este identic, adică autoplagiat, iar fiecare lucrare în parte este plagiată în proporție de peste 70% din alte surse, se arată într-o anchetă PressOne.

Tema centrală a ambelor lucrări este aceeași: traficul și consumul de droguri – domeniul în care Țone a lucrat ca polițist aproape două decenii, ocupând exclusiv funcții de conducere.

Cazul ar putea intra în istoria fraudei academice din România drept ilustrare a modului în care două universități militare – care și-au dobândit notorietatea națională printr-un nesfârșit șir de cazuri de plagiat – au acordat aproape simultan titluri de doctor pentru două teze de doctorat bazate pe conținut aproape identic și, în plus, plagiate într-o proporție covârșitoare.

Dincolo de conținutul plagiat și autoplagiat, care reprezintă o gravă încălcare a eticii academice, reglementările doctorale nu permit acordarea a două titluri de doctor pentru același corpus de cercetare, în condițiile în care originalitatea cercetării este printre criteriile fundamentale de acordare a titlului de doctor.

Contactat pentru un punct de vedere, Cătălin Țone a transmis în scris, într-un text de peste șase pagini, că „deține dovezi conform cărora această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului”.

