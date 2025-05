Președintele Zelenski, mesaj de felicitare pentru Nicușor Dan: Victorie istorică! Puteți conta pe Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat duminică noaptea un mesaj de felicitare lui Nicușor Dan, după victoria acestuia în alegerile prezidențiale în fața lui George Simion.

Zelenski a vorbit de o ”victorie istorică” și a menționat nevoia de cooperare între cele două țări.

Mesajul integral mai jos:

”Congratulations to Nicusor Dan on his historic victory in Romania’s presidential elections.

For Ukraine—as a neighbour and friend—it is important to have Romania as a reliable partner. And we are confident we will. By working together, we can strengthen both our countries and our Europe.

We will always have great respect for Romania and its people, especially given the support we received during the most difficult period in our history.

Dear Romanians, you can count on Ukraine as a good neighbor and partner. We can overcome any challenge if we are united and strong.

I look forward to further developing the strategic partnership between our friendly nations for the sake of their stability, security, and prosperity”.