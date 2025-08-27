Preşedintele sindicatului „Şcoala Prahovei”: Nu vom asista în curtea şcolii la deschiderea anului şcolar. Vom merge cu copiii în clasă, îi vom supraveghea până îi vom trimite acasă, nu vom da manualele

Preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei”, Ionuţ Duţă, a declarat, miercuri, referindu-se la boicotarea începerii anului şcolar, că profesorii, învăţătorii, educatoarele nu vor asista la festivităţile de deschidere a noului an, ci vor merge în clasă cu elevii, transmite Agerpres.

„Pentru data de 8 septembrie, noi nu am făcut referendum pentru intrarea în grevă. Am făcut un referendum pentru boicotarea începerii anului şcolar. (…) Profesorii, învăţătorii, educatoarele se vor prezenta la şcoală, pentru că nu putem dezamăgi părinţii şi copilaşii (…), dar nu vom asista în curtea şcolii la deschiderea anului şcolar cu declaraţii sforăitoare ale politicienilor, ale primarului, poliţistului, preotului şi aşa mai departe, care spun cuvinte goale şi ţin copiii câte o oră – două să îi bată soarele în cap şi îi pun să şi aplaude”, a afirmat Duţă.

Potrivit acestuia, cadrele didactice vor merge cu elevii în clase.

„Ne vom lua copiii de mână, vom merge în clasă, nu vom da manualele, vom sta cu ei, îi vom supraveghea până îi vom trimite acasă, dar vrem să întoarcem spatele acestor gesturi de faţadă”, a adăugat preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei”.