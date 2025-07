Președintele Nicușor Dan susține decizia guvernului de reorganizare a Romsilva: „Protejarea mediului este o prioritate pentru mine”

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, pe Facebook, că salută decizia guvernului de reorganizare a Romsilva.

„Ieri am avut o întâlnire cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în care am discutat despre propunerea de reorganizare a Romsilva, un demers pe care îl susțin. În campania electorală am vorbit despre nevoia de reformă într-o instituție care, din păcate, a fost asociată prea des cu privilegii nemeritate precum primele de pensionare de 100.000 de euro. Salut decizia Guvernului de a acționa în această direcție – de a elimina funcții decorative și de a pune capăt unor beneficii excesive”, a scris președintele României pe rețeaua de socializare.

„Reforma propusă urmărește eficientizarea activității Romsilva, reducerea birocrației și întărirea protejării pădurilor – un pas necesar spre o gestionare responsabilă și sustenabilă a fondului forestier. Protejarea mediului este o prioritate pentru mine, iar în acest efort voi rămâne un partener activ al Guvernului. România are nevoie de instituții care lucrează în interesul cetățenilor și al naturii, cu integritate și responsabilitate”, se mai arată în postarea citată.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat miercuri seara pe Facebook că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre reorganizarea și reforma Romsilva.

„O reformă pe care o susținem ferm. O reformă pe care milioane de români o așteaptă de ani de zile. Mâine pun în transparență Hotărârea de Guvern”, a transmis Buzoianu.

Reorganizarea şi reforma Romsilva este legată de îndeplinirea unui jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) care trebuie îndeplinit de urgenţă, pentru că nu mai avem timp şi riscăm să blocăm nişte bani de care România are nevoie, a afirmat, la începutul lunii iulie, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la o dezbatere despre reformarea Romsilva.

Diana Buzoianu a mai afirmat și că reorganizarea Romsilva va viza, printre altele, şi scăderea numărului de direcţii silvice, pentru eficientizarea activităţii. Ea spune că îţi doreşte să fie luaţi oameni „din locuri unde împing hârtii dintr-o zonă în alta” şi duşi pe teren, acolo unde este nevoie de ei. Ministrul Mediului a spus că îşi doreşte „o Romsilva care să să se ocupe de administrarea pădurilor, nu de un hotel”. „Da, Romsilva are un hotel de patru stele în Capitală. Ştiţi câte camere are acest hotel? 41 de camere. Ştiţi câte direcţii silvice sunt astăzi? 41!, a dezvăluit Diana Buzoianu, transmite News.ro.

Aceasta a mai spus că regia de stat Romsilva gestionează hoteluri și a reușit să aibă pierderi la un hotel din centrul Capitalei.

De asemenea, ministrul Mediului a afirmat că Romsilva nu are un Consiliu de Administraţie funcţional pentru că mandatele membrilor au fost prelungite de prea multe ori şi acest lucru nu se mai poate face. De asemenea, Buzoianu a menţionat că mandatul directorului general provizoriu al Romsilva putea fi prelungit doar de către un Consiliu de Administraţie, dar acesta nu există în acest moment.