Președintele Liberiei își reduce salariul cu 40% și va ajunge la 8.000 de dolari pe an

Președintele Liberiei, Joseph Boakai, a anunțat că își va reduce salariul cu 40%, scrie BBC. Biroul prezidențial a declarat că speră să creeze un precedent pentru o „guvernare responsabilă” și să demonstreze „solidaritate” cu liberianii.

Salariile guvernamentale au fost supuse unui control intens în ultima perioadă, în timp ce liberianii se plâng de creșterea costului vieții. Aproximativ una din cinci persoane trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi în statul vest-african.

Joseph Boakai a dezvăluit în februarie că salariul său anual era de 13 400 de dolari. Reducerea îl va duce la 8.000 de dolari.

Mișcarea lui Boakai este ecoul celei a predecesorului său, George Weah, care și-a redus salariul cu 25%.

Unii din țara vest-africană au salutat decizia lui Boakai, dar alții se întreabă dacă este cu adevărat un sacrificiu, având în vedere că acesta primește și alte beneficii.

Bugetul biroului prezidențial este de aproape 3 milioane de dolari în acest an.

Anderson D Miamen, de la organizația non-profit Centre of Transparency and Accountability in Liberia, a declarat că reducerea salariului președintelui este „binevenită”.

W Lawrence Yealue II, a cărui organizație militează, de asemenea, pentru transparența guvernamentală, a descris decizia președintelui ca fiind „foarte lăudabilă”.

El a adăugat că speră ca beneficiile lui Boakai să fie revizuite în bugetul pentru următorul exercițiu financiar.

Pe lângă reducerea salariului său, Jospeh Boakai s-a angajat să „împuternicească” Agenția pentru serviciul public din Liberia pentru a se asigura că funcționarii publici „primesc o compensație echitabilă pentru contribuțiile lor la țară”.

Săptămâna trecută, un grup de parlamentari s-au plâns că nu și-au primit mașinile oficiale, de care aveau nevoie pentru a-și îndeplini atribuțiile.

În semn de protest, aceștia s-au prezentat la parlament în tuk-tuk-uri, cunoscute pe plan local sub denumirea de keh keh, un mijloc de transport obișnuit pentru liberianii obișnuiți.

Jospeh Boakai a preluat funcția în ianuarie, după ce l-a învins în alegeri pe George Weah, fost fotbalist de succes la cluburi din Franța, Anglia și Italia.

El a promis să combată corupția și proasta gestiune financiară.

Pe lângă declararea bunurilor sale de la preluarea mandatului, Boakai a ordonat un audit al biroului prezidențial. Rezultatele nu au fost încă publicate.

De asemenea, Boakai a consolidat Comisia Generală de Audit și Comisia Anticorupție din Liberia.

Guvernul lui George Weah a fost afectat de acuzații de corupție și de cheltuieli generoase, care au declanșat proteste în masă, costul vieții crescând puternic pentru oamenii obișnuiți.