Preşedintele FIFA, după cazuri de rasism în Italia şi Anglia: Trebuie să implementăm un forfait automat pentru echipa ai cărei fani au proferat insulte rasiste

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat că nu există loc pentru rasism sau orice formă de discriminare, nici în fotbal, nici în societate, după ce meciurile Udinese – AC Milan şi Coventry – Sheffield Wednesday au fost suspendate câteva minute din cauza insultelor rasiste la adresa jucătorilor, transmite News.ro.

„Evenimentele care au avut loc sâmbătă la Udine şi Sheffield sunt total abominabile şi complet inacceptabile. Nu există loc pentru rasism sau orice formă de discriminare – atât în fotbal, cât şi în societate. Jucătorii afectaţi de evenimentele de sâmbătă au tot sprijinul meu. Avem nevoie ca TOATE părţile relevante să ia măsuri, începând cu educaţia în şcoli, astfel încât generaţiile viitoare să înţeleagă că acest lucru nu face parte din fotbal sau din societate. Pe lângă procesul în trei etape (meci oprit, meci reluat, meci abandonat), trebuie să implementăm un forfait automat pentru echipa ai cărei fani au proferat insulte rasiste şi au cauzat abandonarea meciului, precum şi interdicţii pe stadioane la nivel mondial şi acuzaţii penale pentru rasişti. FIFA şi fotbalul îşi manifestă întreaga solidaritate faţă de victimele rasismului şi ale oricărei forme de discriminare. O dată pentru totdeauna: Nu rasismului! Nu oricărei forme de discriminare!”, a afirmat preşedintele FIFA.

Jucătorii echipei AC Milan au ieşit de pe teren după ce portarul internaţional francez Mike Maignan a declarat că a auzit imitate sunete de maimuţă venind dintr-o parte a publicului de pe Stadio Friuli.

Kasey Palmer, de la Coventry, a declarat că a auzit abuzuri similare la Hillsborough, iar meciul a fost întrerupt timp de câteva minute, în timp ce oficialii meciului au vorbit cu ambii antrenori.

Palmer a recunoscut că este sceptic că lucrurile se vor schimba în acest sport: „Rasismul este o ruşine… nu-şi are locul în lume, cu atât mai puţin în fotbal. Sunt negru şi mândru şi îmi cresc cei trei copii ca să fie exact la fel. Voi fi sincer, am impresia că lucrurile nu se vor schimba niciodată, indiferent cât de mult am încerca. Câţiva fani care imită maimuţa nu definesc o bază de fani – apreciez toată dragostea şi sprijinul pe care le-am primit”.

Proprietarul Coventry, Doug King, şi managerul Mark Robins au condamnat abuzul şi i-au oferit tot sprijinul lor lui Palmer, în timp ce Sheffield Wednesday a declarat că este „şocată şi întristată” de presupusul incident şi că oricine va fi găsit vinovat se va confrunta cu „cele mai stricte sancţiuni posibile atât din partea Sheffield Wednesday, cât şi din partea legii”.