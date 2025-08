Președintele Consiliului Județean Cluj, aterizând pe Aeroportul Capitalei: Un sandwich cât o zi de muncă. O cafea cât jumătate de pensie. Un sistem în care hoția se facturează legal. Vinovații sunt cei de sus, directorii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liberalul Alin Tișe, președinte al Consiliului Județean Cluj, se declară șocat de prețurile pe care le-a descoperit în Aeroportul Otopeni din Capitală, acuzând „un jaf generalizat”, subliniind că la mijloc nu e nici „capitalismul”, nici „concurența liberă”, e vorba pur și simplu de o „ jefuire organizată a banului public”, cu complicitatea directorilor și a celor din consilii de administrație.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tișe afirmă că „tăcerea ne costă” și că spune acest lucru „cu revolta unei persoane care este martora acestui sistem putred din România de câțiva ani și care a încercat, acolo unde a muncit, să schimbe în bine lucrurile”.

„Hoție la altitudine mare. Tăcerea costă. Azi am fost la București. Așa știam … Sau poate n-am fost… pentru că, între timp, realitatea a fost confiscată de niște costume scumpe cu buzunare adânci. Scumpe chiar și pentru mine care cândva purtam costume zilnic. Pe aeroport, nu m-a întâmpinat România, m-a întâmpinat tâlhăria oficializată. Un sandwich cât o zi de muncă. O cafea cât jumătate de pensie. O felie de pizza – 39 de lei. Un sistem în care hoția se facturează legal și se servește cu zâmbetul pe buze. Am înțeles imediat totul. Nu firmele mici care vând diverse produse în aeroport sunt vinovate. Nu comercianții care încearcă să supraviețuiască printre chirii de pe Lună și contracte de pe Marte. Vinovații sunt cei de sus, directorii, cocoțați în consilii de administrație ca-n turnuri de fildeș, cu salarii de zeci de mii de euro, plătiți să gestioneze un bun public pe care l-au transformat în terenul lor de vânătoare. Aeroportul e al statului. Al nostru. Dar statul suntem doar când plătim. Niciodată când decidem. O spun cu revolta unei persoane care este martora acestui sistem putred din România de câțiva ani și care a încercat, acolo unde a muncit, să schimbe în bine lucrurile. Unii oameni apreciază asta … Plătim, toți, prețul aroganței lor. Prețul tăcerii. Prețul nepăsării. Ei iau dividende. Noi plătim diferența. Nu e capitalism. Nu e concurență liberă. Este jefuirea organizată a banului public. Aeroportul e România în miniatură: politruci fără nicio rușine, sfidători; sinecuri fabricate în birouri luxoase, iar jos, în realitate, oameni care-și vând orele vieții pe mărunțiș. Destul! Mergeți acasă, domnilor „competenți” ai jafurilor moderne! Duceți-vă în afaceri private și acolo dați-vă salarii de zei – dacă vă ține. Nu vă mai umflați buzunarele dintr-un sistem pe care-l sufocați! Vreau altceva pentru țară (…)”, a scris Alin Tișe pe contul său de facebook.

Reamintim, în 2023, Consiliul Concurenței a redeschis investigația privind o posibilă restricționare a concurenței pe piaţa magazinelor din cadrul Aeroportului „Henri Coandă” din Otopeni, și urma să ia o decizie.

Instituția arăta că a luat această decizie pentru că firma de stat care operează aeroportul, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) nu reușise să organizeze o licitație pentru spațiile comerciale și restaurantele din aeroport, deși contractele erau expirate încă din decembrie 2022. Ele au fost prelungite de CNAB cu încă 6 luni.

Contractele sunt încheiate cu companiile Millenium Pro Design și Dnata Catering, ai căror reprezentanți sunt urmăriți penal în dosarul mită la aeroport. Citește mai mult AICI