Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, şi-a anunţat intenţia de a candida pentru un nou mandat

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, şi-a anunţat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, intenţia de a candida pentru un nou mandat în fruntea instituţiei, transmite Agerpres.

„Candidez pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita. Şi consider că pentru acest nou termen, care este 9 iunie, (…) acum este timpul să începem discuţia cu locuitorii judeţului Harghita, pentru că eu preconizez şi am o premisă că am susţinere, am o popularitate care poate să ajute la reuşita campaniei nu numai pentru alegerile locale, dar şi pentru europarlamentare (…). Niciodată echipa care este câştigătoare nu se schimbă la o competiţie, asta spun în cadrul UDMR. Suntem în război, lângă noi este război, sunt foarte multe probleme sociale, sunt foarte multe challenge-uri la care trebuie să fie găsite găsite soluţii, deci acum nu este momentul (…) pentru niciun fel de încercare, pentru că nu avem acest timp. Eu cred că acum, în această situaţie, trebuie continuată activitatea cu acei candidaţi care au dat rezultate şi sunt acceptaţi de populaţie”, a declarat Borbolt Csaba, aflat, în prezent, la al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita.

Acesta a opinat că în acest an electoral, extremismul şi naţionalismul va fi folosit la maxim pentru reuşit campaniilor electorale, motiv pentru care maghiarii trebuie să fie uniţi.

„Totodată, eu cred că anul acesta este un an foarte specific, în care naţionalismul, extremismul va fi la maxim folosit pentru reuşita campaniilor electorale, în special AUR sau alte astfel de partide extremiste şi de aceea noi trebuie să fim uniţi, maghiarimea trebuie să fie unită, maghiarimea trebuie să iasă în faţă cu candidaţi puternici, care vor şi pot să continue activitatea”, a spus Borboly.

El a anunţat şi sloganul cu care se va înscrie în cursa electorală, adăugând că are susţinerea cetăţenilor.

„Eu cred că sloganul meu, ‘Un om pentru comunitate, pe care mereu vă puteţi baza!’, mă reprezintă cel mai bine în această cursă electorală, pentru că în anii anteriori s-a văzut că există o susţinere foarte mare în rândul populaţiei. Şi chiar dacă vorbim de populaţia de etnie română din judeţul Harghita, văd că ajung la foarte mulţi oameni şi am discuţie şi dialog cu foarte mulţi, (…) indiferent de etnie. (…) Pentru mine, primordial este voinţa cetăţenească din judeţul Harghita şi nu voinţa de la Bucureşti sau de la Bruxelles. (…) Eu cred că interesul judeţului trebuie să fie pus pe primul loc”, a mai arătat Borboly Csaba.

Preşedintele CJ a susţinut că judeţul Harghita nu a primit fonduri de la Guvern pentru „dezvoltări majore naţionale”, fiind exclus şi de la investiţii majore din fonduri europene.

Întrebat dacă e susţinut de conducerea UDMR pentru candidatură, el a spus că are o colaborare foarte bună cu aceasta şi speră că situaţia nu se va schimba până pe 9 iunie, adăugând că va lupta pentru UDMR.

Despre o posibilă confruntare şi cu alţi candidaţi UDMR din judeţ, care ar dori să se înscrie în cursa pentru şefia judeţului, Borboly a spus că „va fi o situaţie în care cetăţenii trebuie să îşi spună părerea” şi şi-a exprimat convingerea că în data de 9 iunie se va afla pe buletinul de vot.

„Deci, eu nu o să mă ocup cu eventualii contracandidaţi, ci o să mă concentrez în principal pe viitor şi pe prezent, împreună cu cetăţenii judeţului Harghita” a punctat preşedintele CJ Harghita.

În legătură cu procedura în urma căreia se va desemna candidatul UDMR pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Harghita, acesta a arătat că, potrivit reglementărilor UDMR, până la mijlocul lunii aprilie există mai multe forme de prealegeri în cadrul Uniunii, la nivel teritorial, judeţean sau naţional, dar că decizia finală va fi luată la conducerea centrală a formaţiunii.