Președintele cerșetor

Președintele Iohannis își caută activ un cuib post-Cotroceni. A încercat prin forțe proprii la NATO, dar ușa transatlantică i s-a trântit în nas. La UE n-a împușcat nimic. A ajuns în situația umilitoare ca PNL să-l vâre cu forța în viitorul Senat printr-o ficțiune juridică copiată de la Ion Iliescu. Nu era suficient că își încheie mandatele cu o moștenire deplorabilă, a ajuns să cerșească votul PNL și PSD la o lege făcută strict pentru el. Iar în drumul spre Parlament va mai rupe câteva procente de la PNL și Nicolae Ciucă.

Expunerea de motive la proiectul depus de PNL e o contorsiune logică: președintele în funcție poate candida ca independent pe lista unui partid, altfel i-ar fi îngrădit dreptul de a fi ales. Dar el avea posibilitatea să candideze ca independent, nu-l oprea nimeni. Sau să demisioneze din funcție și să se înscrie în partid.

O altă problemă juridică e modificarea legilor electorale după începerea procesului electoral. Cu alte cuvinte, schimbarea regulilor în timpul jocului.

Juridic, proiectul e la fel de fragil ca și legea din 2004, dedicată lui Ion Iliescu. Doar că în 2004 România nu era în UE, statul de drept era doar un vis. Amendamentul de azi încalcă spiritul Constituției, care îi cere președintelui să fie deasupra partidelor. El va fi probabil atacat la CCR de opoziție, iar o eventuală decizie favorabilă a Curții va fi probabil prilejul unui nou scandal public.

Politic însă, candidatura lui Klaus Iohannis va avea efecte. PNL pare un partid kamikaze.

În primul rând, Nicolae Ciucă ar putea deconta serios lipirea și mai puternică de un președinte aflat la minimum de popularitate, după cum au arătat multe sondaje din acest an. Or, pentru un candidat precum Nicolae Ciucă, cu mult sub scorul partidului, orice vot pierdut contează. El va duce acum în spate nu doar propriile probleme, ci și pasivul lui Iohannis: două mandate fără mari realizări, cu justiția aproape distrusă (a explicat Dan Tăpălagă de ce), cu educația în pioneze, cu PSD readus la putere după epoca Dragnea.

Și PNL se pregătește de un impact negativ. De altfel, mai mulți lideri liberali mi-au pus în ultimele ore o singură întrebare: cât vom pierde la alegeri cu Iohannis pe listă? În paranteză fie spus, acum putem înțelege cuvintele lui Valeriu Stoica de la Consiliul Național al PNL din week-end. ”Etapa Iohannis a fost importantă, dar s-a încheiat”. Fostul președinte al liberalilor știa, probabil, despre planul candidaturii lui Iohannis pe listele PNL și i-a avertizat public pe colegi că e o eroare politică.

Un scenariu care se conturează în PNL e eventuala candidatură a lui Klaus Iohannis la șefia partidului post-Ciucă, după ce generalul (r) va pleca fie la Cotroceni, fie acasă. Există liberali terifiați de perspectiva venirii lui Iohannis la partid, dar nimeni nu îndrăznește să respingă public ideea, așa cum pe vremuri PDL a ales să i se opună lui Traian Băsescu.

PSD vrea să fie beneficiarul acestei situații. Oamenii lui Ciolacu vor vota legea Iohannis pentru că miros șansa de a coopta la guvernare după alegeri un PNL și mai slăbit. ”Poate că vom pierde și noi un procent-două, dar ne permitem, avem de unde. Liberalii însă vor scădea și mai mult”, mi-a declarat un lider social-democrat. Explicația e simplă: cu cât PNL va fi mai slab după alegerile parlamentare, cu atât PSD va avea o felie mai mare din guvern.

Președintele Iohannis își încheie mandatele cu un gest politic deplorabil, un abuz constituțional. Dacă până acum era considerat președinte spectator, după ce Băsescu fusese președinte jucător, Iohannis iese din mandat ca un președinte cerșetor. De funcții.

Împăratul este gata să coboare de pe tron și să intre în rândul senatorilor numai să-i pună cineva la dispoziție un birou, o secretară, o mașină pe care să-și arunce paltonul, plus imunitate. Cum ar putea intra în vila sa din Aviatorilor, renovată cu 9 milioane de euro și rezervată foștilor președinți, ca simplu profesor de fizică pensionat, rămas fără catedră?