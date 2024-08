Preşedintele Casei Naţionale de Pensii: Au fost transmise peste 4,1 milioane de decizii către pensionari / Din 11.500 de persoane care ni s-au adresat, am găsit 1.090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a anunţat că au fost transmise peste 4,1 milioane de decizii către pensionarii, de vineri şi până astăzi. El a menţionat că 11.500 de persoane s-au adresat caselor de pensii după primirea acestor decizii, iar în 1.090 de cazuri se impune reviziurea deciziilor de recalculare, transmite News.ro.

Daniel Baciu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că aceasta a fost cea mai amplă reformă făcută în sistemul public de pensii în ultimii 50 de ani.

”Vreau să vă spun că această reformă în sistemul public de pensie este cea mai amplă reformă care s-a făcut vreodată în sistemul public, cel puţin în ultimii 50 de ani. Ea a vizat efectiv recalcularea a peste 4,8 milioane de dosare de pensie. A fost un proces foarte amplu şi laborios care s-a întins pe aproape trei ani. Am reuşit să verificăm în primul rând toate dosarele. Vreau să vă spun că în casele teritoriale de pensii sunt dosare în plată de peste 35 şi chiar 40 de ani în plată. Nici nu exista tehnică de calcul la vremea respectivă. A trebuit toate aceste dosare să le aducem într-un format electronic de ultimă generaţie, practic am făcut şi digitalizarea acestor dosare din sistemul public de pensii”, a afirmat Daniel Baciu.

El a menţionat că până în prezent au fost transmise către pensionari peste 4,1 milioane de decizii.

”Vreau să vă spun că până în prezent au fost transmise către pensionari peste 4,1 milioane de decizii. Este cifra pe care am primit-o de la Companiei Naţionale Poşta Română. S-a solicitat în guvern ca să dăm o situaţie cu privire la numărul de pensionari care ni s-au adresat în această perioadă, fie prin audienţele pe care colegii mei le-au asigurat zi de zi, fie prin birourile de relaţii cu publicul, existente în fiecare casă teritorială de pensie, fie chiar transmise în format electronic. Vreau să vă spun că aceşti pensionari sunt îndreptăţiţi să primească aceste informaţii şi este normal şi firesc ca în această perioadă să avem o afluenţă mai mare de pensionari la casele teritoriale de pensii, pentru că este o lege nouă, aşa s-a întâmplat de fiecare dată când s-a schimbat o lege în sistemul public şi oamenii sunt dornici să afle toate informaţiile cuprinse în această decizie de recalculare”, a explicat preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice.

El a adăugat că au fost găsite până acum peste o mie de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare.

”De vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari, şi până astăzi am avut la nivel naţional un număr de 9.170 de audienţe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audienţe am avut sesizări la birourile de relaţii cu publicul, cât şi în formă electronică, încă aproape 2400 de asemenea cerinţe. Dacă vedeţi este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat în diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane am găsit un număr de 1.000 de cazuri, 1.090 de cazuri, în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent. Deci procentul este foarte, foarte mic. Restul pensionarilor care ni s-au adresat la casele teritoriale de pensii au plecat, au fost lămuriţi, puteţi să verificaţi chiar dacă mergem acolo la orice casă teritorială de pensii, veţi vedea că nu mai este niciun pensionar. De obicei avem o afluenţă la prima oră a dimineţii, până la prânz lucrurile se rezolvă. Toată lumea primeşte informaţiile necesare”, a mai transmis Daniel Baciu.