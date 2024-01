Președinta Harvard, Claudine Gay, vizată de noi acuzații de plagiat

Președinta Universității Harvard, Claudine Gay, a fost acuzată luni de alte șase cazuri de plagiat într-o plângere depusă la universitate, ridicând numărul total de acuzații la aproape 50, scrie publicația americană Washington Free Beacon.

Șapte dintre cele 17 lucrări publicate de Gay au fost deja afectate de scandal, dar noile acuzații, care nu au fost raportate anterior, se extind asupra unei a opta: într-un articol din 2001, Gay preia aproape o jumătate de pagină de material de la un alt cercetător, David Canon, profesor de științe politice la Universitatea din Wisconsin.

Articolul respectiv, „The Effect of Minority Districts and Minority Representation on Political Participation in California”, include unele dintre cele mai extreme și mai clare cazuri de plagiat de până acum, potrivit sursei citate. La un moment dat, Gay împrumută patru fraze din cartea lui Canon din 1999, Race, Redistricting, and Representation: The Unintended Consequences of Black Majority Districts, fără ghilimele și doar cu mici modificări semantice. Ea nu îl citează pe Canon nicăieri în pasaj, deși acesta apare în bibliografie.

În afară de aceasta, primele două note de subsol ale lui Gay sunt copiate textual din notele de subsol ale lui Canon.

Canon, la fel ca mai mulți cercetători pe care Gay i-a citat fără atribuire, a insistat că nu a greșit cu nimic.

„Nu sunt deloc îngrijorat de aceste pasaje”, a declarat Canon pentru Washington Free Beacon. „Acest lucru nu este nici pe departe un exemplu de plagiat academic”.

Deși consiliul de conducere al Harvard, Harvard Corporation, a declarat la jumătatea lunii decembrie că a revizuit opera publicată a lui Gay și a găsit mai multe cazuri de „citare inadecvată”, nu a identificat niciunul dintre exemplele descrise în noua plângere, care a fost înaintată ofițerului de integritate în cercetare al școlii, Stacey Springs, și obținută de Free Beacon.

Discrepanța ridică întrebări nu doar cu privire la amploarea plagiatului lui Gay, care pare să afecteze jumătate din lucrările sale publicate, ci și cu privire la minuțiozitatea și seriozitatea investigației conducerii celebrei universități, pe care consiliul a descris-o ca fiind „o analiză independentă efectuată de distinși politologi”.

Revizuirea a fost finalizată în doar câteva săptămâni – mult mai puțin timp decât cele 6 până la 12 luni tipice pentru alte investigații de plagiat – iar Corporația a refuzat să dezvăluie numele academicienilor care au condus-o. Un purtător de cuvânt al Harvard, Jonathan Swain, nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la faptul dacă a revizuit toate lucrările lui Gay.

„Revizuirea lucrărilor lui Gay de către consiliu a fost prea scurtă pentru a inspira încredere”, se arată în plângere. „Așa că acum știm cu certitudine că investigația consiliului a fost un simulacru”.

Acest scandal a ajuns până în Congresul american, unde o comisie investighează acuzațiile de plagiat la adresa președintei Harvard.

Comisia pentru Educație și Forță de Muncă, condusă de republicani, a anunțat că va extinde examinarea modului în care Dr. Gay a gestionat antisemitismul din campusul Harvard.

„Îngrijorarea noastră este că standardele nu sunt aplicate în mod consecvent, ceea ce duce la reguli diferite pentru diferiți membri ai comunității academice”, a afirmat miercuri președinta Comisiei, Virginia Foxx, într-o scrisoare adresată șefului consiliului de administrație al Harvard.

Prestigioasa universitate este o instituție privată care primește sute de milioane de dolari din fonduri publice în fiecare an. Are active în valoare de 50 de miliarde de dolari.

Dr. Gay s-a confruntat cu apeluri de demisie pentru mărturia sa din timpul unei audieri în Congres în fața aceleiași comisii care investighează acum Harvard și alte universități americane importante.

Ea și alți lideri universitari au fost acuzați de insensibilitate și ipocrizie atunci când au discutat despre eforturile de a opri antisemitismul în campusurile lor, pe fondul războiului dintre Israel și Gaza.

În timpul interogatoriilor tensionate, Dr. Gay a declarat că apelurile la uciderea evreilor sunt detestabile. Ea a adăugat, totuși, că ar depinde de context dacă astfel de comentarii ar constitui o încălcare a codului de conduită de la Harvard privind intimidarea și hărțuirea.

Ulterior, universitatea a anunțat că a decis să nu o sancționeze pe Dr. Gay pentru mărturia sa, iar aceasta și-a cerut scuze într-un interviu acordat ziarului studențesc al școlii.