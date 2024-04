Preotul ortodox din Trentino, Italia, șofer de autobuz / ”Acum am un contract de gardă, adică atunci când cineva este bolnav sau în concediu, preiau eu” / „Noi, preoții, nu avem un salariu fix”

Părintele Ion Grebanosu este liderul Bisericii Ortodoxe Moldovenești din Trentino și preot-paroh al Bisericii Ortodoxe a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, prezentă la Rovereto din 2008.

Pentru a avea din ce să trăiască, a condus ani de zile autobuze și, ocazional, încă o face datorită unui contract ”de gardă”, îi înlocuiește pe șoferii care intră în concediu, relatează Corriere della Sera.

Părintele Grebanosu are 54 de ani, este căsătorit cu Tatiana și are trei copii: două fete, Ionela de 30 de ani, Aleftina de 27 de ani și un fiu de 28 de ani, Teopemt.

„Întrucât preoții noștri nu au niciun fel de remunerație fixă, pentru a face față diverselor cheltuieli și pentru a întreține familia, cei mai mulți dintre noi își caută un loc de muncă pentru zilele săptămânii. Așa că și eu am avut un loc de muncă, deși, din păcate, acum sunt șomer, pentru că în august 2023 firma cu care lucram a pierdut contractul pentru o parte din serviciile pe care le prestase pentru Trentino Trasporti. Pe de altă parte, și pentru că am o sănătate precară din cauza problemelor cardiace, agravate din cauza Covidului pe care l-am avut de două ori. Acum am un contract de gardă, adică atunci când cineva este bolnav sau în concediu, preiau eu. Am fost fericit să fiu șofer cu normă întreagă, deși uneori a fost puțin dificil să împac munca cu sarcina mea de lider spiritual care trebuie să răspundă la diverse nevoi din Biserică și din comunitate. A fi preot paroh este o misiune care trebuie să fie prioritară, dar din cauza acordului pe care l-am încheiat cu compania pentru a avea weekend-urile libere pentru a celebra Sfânta Liturghie și a fi disponibil pentru credincioși, am reușit întotdeauna”, spune el.

Deși aparține de Biserica Rusă, se declară împotriva războiului din Ucraina.

”Noi aparținem Patriarhiei Moscovei, dar Biserica noastră moldovenească este independentă: avem un episcop la Bologna pentru toate parohiile moldovenești din Italia. Opinia mea este fermă împotriva războiului, nu îl susțin, ba chiar ne rugăm în fiecare duminică pentru pace, și pentru că în Biserica noastră sunt clerici din Ucraina. Susținem oamenii din acea țară nu doar cu rugăciunea: enoriașii, de fapt, au fost activi încă de la început în diferite moduri pentru a oferi ajutor refugiaților ucraineni care sosesc aici fugind din locurile de război”,a explicat preotul.

Pe model italian, catolic, el și-a deschis biserica tinerilor, astfel că există aici mai multe ateliere.

„Biserica noastră este o Biserică deschisă tuturor și pentru toți. Avem o școală pentru copii unde cu trei profesori predăm limba română, cateheza, desenul, dansurile tipice, meșteșugurile. În weekend, între orele 12.00 și 14.00, din cei cincizeci și cinci de copii înscriși, aproximativ treizeci vin la oratoriu. De asemenea, pregătim cântece pentru a anima slujbele sau diferitele ocazii festive din timpul anului. În plus, comunitatea este întotdeauna dispusă să îi ajute pe cei care caută un loc de muncă, o casă de închiriat, pe cei care au nevoie de sprijin pentru a se integra în modul de viață, respectând legile frumoasei țări care ne găzduiește” a mai spus preotul.