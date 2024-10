Premierul Viktor Orban, huiduit la Tbilisi, unde a ajuns pentru a sprijini guvernul pro-rus / Mii de georgieni protestează în fața Parlamentului acuzând fraudarea alegerilor

Câteva mii de protestatari s-au adunat luni în faţa Parlamentului georgian din Tbilisi, la apelul preşedintei ţării şi al principalelor partide de opoziţie pentru a denunţa fraude în alegerile parlamentare câştigate sâmbătă de partidul de guvernământ Visul Georgian, au relatat jurnaliştii de la Reuters, citați de News.ro.

Guvernul în exerciţiu, considerat a fi apropiat de Rusia, şi comisia electorală naţională au declarat că votul a fost liber şi corect. În schimb, observatorii Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au declarat că au observat încălcări majore ale procesului electoral.

Comisia electorală din Georgia a declarat că Visul Georgian a câştigat alegerile de sâmbătă cu aproape 54% din voturi, dar partidele de opoziţie au contestat rezultatele şi au chemat la proteste.

Rezultatele alegerilor reprezintă o lovitură pentru georgienii pro-occidentali, care au considerat că votul reprezintă o alegere între un partid de guvernământ care a consolidat legăturile cu Rusia şi o opoziţie care vizează integrarea rapidă în Europa.

Visul Georgian s-a confruntat cu critici puternice din partea UE şi a Statelor Unite în legătură cu unele dintre politicile sale şi, de asemenea, a stabilit legături cordiale cu Rusia, însă partidul afirmă că susţine în continuare pe deplin candidatura ţării pentru a adera la UE.

Pe de altă parte, premierul ungar Viktor Orban, a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE, a venit luni în Georgia, după ce sâmbătă felicitase partidul de guvernământ, Visul Georgian, pentru victorie. „Georgia este un stat conservator, creştin şi proeuropean”, a scris el pe platforma de social media X după sosirea sa, luni, în capitala georgiană. „În loc de lecţii inutile, ei au nevoie de sprijinul nostru pe calea lor europeană”, a adăugat Orban.

Potrivit Nexta, premierul Viktor Orban a fost huiduit în timp ce părăsea, luni seara, hotelul Marriott din Tbilisi.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a scris luni pe Facebook că rezultatul georgian a fost o „înfrângere urâtă” pentru liberali. Szijjarto s-a alăturat luni lui Orban în vizita sa la Tbilisi, la fel ca şi miniştrii maghiari ai economiei şi finanţelor.

Ungaria şi-a înfuriat colegii din UE şi NATO prin hotărârea sa de a menţine legături strânse cu Rusia, în ciuda invaziei din 2022 din Ucraina. În iulie, Orban a stârnit controverse atunci când a călătorit în ceea ce guvernul ungar a descris ca fiind o „misiune de pace” la Moscova şi Beijing în timpul preşedinţiei ungare, fără a se coordona cu partenerii săi din UE.

UE, Statele Unite şi NATO au solicitat o investigaţie completă a presupuselor nereguli din alegerile din Georgia.

Preşedinta Georgiei, Salome Zourabichvili, a calificat rezultatul drept o „operaţiune specială rusească”, a acuzat luni partidul de guvernământ că a recurs la tactici şi propagandă de tip rusesc şi a cerut georgienilor să iasă în stradă luni seara.

Kremlinul a negat luni orice amestec al Rusiei, afirmând că Occidentul, şi nu Moscova, a încercat să destabilizeze situaţia.